Sport e inclusività. Dieci anni di Baskin

Si avvicina una ricorrenza molto importante in tema di inclusività e sport. Domani (domenica) infatti in una festa appositamente organizzata l’Asd Disabili Faenza festeggerà il decennale del ‘Baskin’ in città. Era infatti l’ottobre del 2014 quando l’associazione sportiva dilettantistica, seguendo la direzione di tecnici lungimiranti, costituì una sezione sportiva dedicata allo sport inclusivo di squadra, il Baskin appunto. Si tratta di una disciplina liberamente ispirata alla pallacanestro, da qui il nome, ma con un regolamento specifico che consente giovani, adulti e persone con disabilità di giocare insieme nella stessa squadra. A portarlo a Faenza fu un solido gruppo di amici che mise in campo un progetto sperimentale insieme alla partecipazione di alcuni atleti con disabilità fisiche e cognitive. Un progetto che evidentemente, a giudicare dai numeri, ha centrato gli obiettivi visto che in città oggi sono ben due le squadre: il Baskin Faenza e il Faventia Baskin.

"Le persone che hanno giocato a Baskin in questi anni – si legge nella nota di Asd Disabili –, e sono riuscite a fare esperienza diretta dell’importanza dell’inclusione sono ad oggi 85 tra atleti, ex atleti, parenti e amici di giocatori, faentini e cittadini dell’Unione della Romagna Faentina. Il Baskin faentino già dai primi anni di avvio ha supportato la nascita e la formazione anche di una squadra di Baskin a Brisighella e ha attivato numerosissime collaborazioni e lavori in rete con Istituti scolastici, Associazioni di volontariato, Associazioni Sportive, Onlus, Fondazioni".

Proprio la storia di come abbia preso piede il Baskin sul territorio sarà un tema centrale dell’evento di domenica, che si terrà nel campo da basket esterno della scuola media Europa in via degli Insorti. La giornata però verterà prima di tutto sullo sport,e sarà inaugurata dal quadrangolare tra le due squadre di Baskin faentine, i bianchi e i blu, che incontreranno le due formazioni dell’Asd West River di Calderara, i gialli e gli arancioni. Il quadrangolare che avrà inizio alle ore 9:30 si concluderà nel pomeriggio intorno alle 16,30. Dopodiché dallo sport si passerà poi alla musica, con l’intrattenimento a cura della band Onde Radio.

Alle 20 poi seguirà il dj set a cura di Husseini Tanesini. Per parte gastronomica invece, non mancheranno dal primo pomeriggio i coni gelato della gelateria Peace Cream e le pizze di Angelo Zama ed il suo team. Una giornata di festa per tutti i gusti quindi, ideata per celebrare l’importante ricorrenza e per diffondere i valori ed i principi del Baskin, primi tra tutti una comunità collaborativa, costruttiva ed inclusiva.