Sport e salute a Faventia Sales

La salute è un diritto fondamentale che deve essere uguale per tutti. È questo il principio alla base dell’incontro informativo che è in programma oggi dalle 20.30 nella sala 3 di Faventia Sales in via San Giovanni Bosco, 1 a Faenza. L’appuntamento, promosso da Faenza Basket Project, è aperto a tutte le società sportive e loro tesserati, che potranno conoscere le opportunità di servizi personalizzati progettati per rispondere a tutte le necessità e prestazioni sanitarie con un focus specifico sugli sportivi. Daniela Cavina, promotore mutualistico, introdurrà l’intervento di Pietro Flammia, project manager Mba, che illustrerà in particolare il progetto de La Banca dello Sport, nato in collaborazione con Fon Sport, per favorire la pratica dell’attività sportiva anche a chi è in difficoltà economica. La partecipazione è gratuita.