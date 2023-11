Sport e turismo, il 2024 anno d’oro. Open, Tour de France e Ironman

Il 2024 si annuncia un anno magico per lo sport a Cervia. Attese nel territorio migliaia di presenze e una promozione turistica della città a livello nazionale e mondiale. Sono tre i principali eventi che toccheranno la città: l’Open d’Italia, il Tour de France e l’Ironman Italy Emilia Romagna. Questo significa che Regione e amministrazione comunale sono già al lavoro per mettere in piedi una macchina organizzativa complessa che comporterà l’arrivo e la gestione di migliaia di persone durante la stagione turistica. Soddisfazione, però, per le attività economiche che potranno contare su presenza extra portate, appunto, da eventi sportivi importantissimi. Ma anche gli appassionati di sport potranno avere grande soddisfazione sapendo che le federazioni hanno scelto la città di Cervia per svolgere le loro principali competizioni.

Dal 27 al 30 giugno 2024 l’Adriatic Golf Club di Milano Marittima ospiterà l’81° edizione dell’Open d’Italia. Un evento importantissimo per la città per due ragioni: la prima è una attestazione della capacità di avere strutture in grado di ospitare eventi di grande caratura ma, soprattutto, la seconda ragione è che, in termini di presenze attese, solo l’entourage della macchina organizzativa porterà in città almeno 1.200 persone per una settimana (durante il pre e post gara). A queste si sommeranno le altre migliaia di persone che verranno ad assistere alla competizione regina per il golf tricolore.

Il 30 giugno passerà da Cervia il grande Tour De France in occasione della seconda tappa Cesenatico - Bologna (200 km). Sarà comunque l’Emilia-Romagna a essere protagonista dell’edizione 2024 del Tour, con le tre tappe Firenze-Rimini, Cesenatico-Bologna, Piacenza-Torino. Complessivamente in Italia si correranno oltre 600 chilometri a cento anni esatti dalla vittoria di Ottavio Bottecchia, il primo italiano a conquistare il podio del Tour nel 1924. Si tratta di un appuntamento storico che vuole essere anche un omaggio a grandi campioni delle due ruote quali Marco Pantani, a cui è dedicata la tappa che prende il via da Cesenatico.

Si prosegue a settembre con l’ormai rodato e atteso Ironman Italy Emilia Romagna il quale, oltre a essere stato confermato fino al 2028, quest’anno ha portato, nel lungo week end del 14-17 settembre oltre 48mila presenze. La settima edizione dell’unica data italiana del circuito americano di triatlhon di lunga distanza nel 2024 si svolgerà sabato 21 settembre con Ironman Italy Emilia Romagna, mentre domenica 22 settembre sono in programma Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna e la 5150 Cervia Triathlon Emilia Romagna. Nei giorni precedenti torneranno gli eventi collaterali in attesa delle competizioni di sabato e domenica. Insomma, è già ora di prepararsi per un 2024 ricco di soddisfazioni anche per ricompensare una stagione turistica – quella del 2023 – non particolarmente gratificante, ma, soprattutto, per dare fiducia a imprese e attività economiche dopo i duri anni passati.

Ilaria Bedeschi