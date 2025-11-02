"Sport e turismo, il binomio funziona"

A fare il punto della stagione turistica del Fantini Club è il patron Claudio Fantini. Com’è andata?

"L’estate per quanto ci riguarda è andata molto bene, anche perché sia con l’albergo che con il Fantini club, abbiamo capito già quarant’anni fa che lo sport era una grande energia per il turismo. Abbiamo chiuso con un buon risultato rispetto agli anni passati".

Numeri record con lo sport? "Sì, abbiamo iniziato il 29 marzo con la Granfondo Via del Sale e abbiamo chiuso con il premio Fantini Club al grande Massimo Bottura e la sesta Strade Bianche del Sale. Poi abbiamo avuto le tappa dei circuiti mondiali di beach-volley e di beach tennis, il Nutrition & Longevity festival con Valter Longo, il Forum, a cui ha partecipato il nuovo presidente del Coni Buonfiglio, alla sua prima uscita in Emilia-Romagna. Poi naturalmente l’Ironman".

E poi Longo e del festival della longevità. "Sì, ringrazio la Regione e il Comune che ci hanno creduto. Quest’anno si è visto che chi non ha delle proposte valide, come quelle legate agli eventi, soffre, perché il turismo tradizionale è sempre più in crisi. In luglio e agosto il turismo balneare ha sofferto mentre a inizio e fine stagione, grazie agli eventi, Cervia ha riconquistato il secondo posto come presenze".

Cervia si sta posizionando come punto di riferimento dello sport a livello nazionale? "Sì, ringrazio il sindaco che sta portando avanti questo grande progetto di città dello sport che a mio parere è la strada giusta per incrementare sempre più le presenze. Ringrazio anche il Presidente De Pascale per il lavoro che sta mettendo sulla gestione degli aeroporti: se riuscissimo ad avere anche più voli su Forlì e Rimini, sicuramente il progetto dello sport potrebbe sviluppare veramente tanto lavoro tutto l’anno".

i.b.