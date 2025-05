"Sport, le nostre proposte. Polisportive e tornei ad ampio respiro"

Nei giorni scorsi il Partito Repubblicano ha organizzato un vertice sullo sport, "elemento fondamentale per uno stile di vita sano non solo nei più piccoli ma anche e soprattutto per gli anziani. In un Comune dove l’età della popolazione aumenta, è necessario ribadire l’importanza del movimento", spiega Alessandra Cusumano, farmacista e candidata Pri alle elezioni comunali.

"Negli ultimi anni, tuttavia, - aggiunge Francesco Stucci, presidente Endas Monti e candidato indipendente con l’Edera – le società sportive sono in difficoltà a causa della riforma dello sport, che introduce la figura del lavoratore sportivo, vero e proprio lavoratore dipendente. Questo diminuisce drasticamente il volontariato e aumenta i costi per le società sportive, che si stanno adeguando con grande difficoltà. Anche le istituzioni dovrebbero tenerne conto, modificando alcune regole per gli impianti sportivi. Al fine di rendere le società sportive economicamente sostenibili, è necessario creare delle vere polisportive, dove, si possano praticare più discipline all’interno dello stesso centro polivalente. L’introduzione di tornei internazionali permetterà di riempire gli alberghi, far conoscere la città e far prosperare le società".

Sempre restando in casa Pri, oggi alle 18, al bar Museo Caffè di Classe, Matteo Mazzotti presenta la sua candidatura in consiglio comunale.