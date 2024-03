Sport + scuola? Si può fare!. Basta seguire alcuni accorgimenti

ùCi siamo accorti che molti ragazzi rinunciano a fare sport per paura di non saperlo gestire insieme ai diversi impegni che hanno, in particolare la scuola, ma noi, con questo articolo, vogliamo provare a dimostrarvi che sport + scuola si può fare!

Prima di tutto è chiaro che si può essere più o meno impegnati sia in base allo sport che si pratica che in base alla categoria: noi, ad esempio, facciamo nuoto, equitazione e calcio. Sicuramente per saper gestire queste due attività insieme bisogna essere molto determinati, volenterosi, avere passione per ciò che si fa e saper organizzare le proprie giornate. Se lo sport occupa poco del proprio tempo, e soprattutto se gli allenamenti non sono tanti, il problema è solamente l’organizzazione: sapersi organizzare, infatti, è fondamentale se si ha una vita impegnata. Se invece gli allenamenti sono frequenti, ciò che più importa sono la determinazione, la passione e la voglia di continuare a fare sport seguendo i propri sogni. Determinazione e organizzazione: sono proprio questi, secondo noi, i due principi indispensabili per poter gestire insieme la scuola e l’attività sportiva, e vogliamo parlarne con voi.

Prima di tutto, come abbiamo detto, c’è la determinazione: questo aspetto è importante se si vogliono portare a termine gli impegni. Per determinazione si intende anche la passione, cioè la capacità e la voglia di continuare a realizzare i propri obiettivi, nonostante i momenti di difficoltà che si possono incontrare.

Poi conta molto anche l’organizzazione, dato che senza questa non riusciremmo a concludere ciò che abbiamo iniziato e ci troveremmo con molte questioni o cose da fare in sospeso.

Per ottenere ottimi risultati sia nella scuola che nello sport, infine, è fondamentale essere concentrati ed impegnarsi al massimo. Ovviamente è importante anche lo svago per poter “staccare la spina” e riposarsi dopo gli allenamenti e le lezioni.

Speriamo, con il nostro articolo, di essere riusciti a farvi capire l’impegno che ci mettono dei semplici ragazzi di prima media che praticano sport e riescono a gestirlo insieme alla scuola. Per noi l’attività sportiva è prima di tutto impegno ma anche soddisfazione, entusiasmo, divertimento e passione: abbiamo sempre dato il massimo per raggiungere i nostri obiettivi e gestire tutte le attività che facciamo quotidianamente nel migliore dei modi e ci siamo resi conto che sì, si può fare!

Linda Martelli, Linda Finoia, Mohammad Ngom

Classe 1^ A

Scuola media

‘Giovanni da Riolo’

di Riolo Terme

Prof Lorenzo Sbarzaglia