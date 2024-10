’Sportami con te’: iniziativa ecologica nei mercati

Una sporta realizzata in stoffa o tessuto riciclato, per eliminare le buste dai mercati cittadini ed accrescere la consapevolezza dei cittadini sull’impatto che i consumi e le abitudini hanno sull’ambiente, con l’obiettivo finale di ridurre i rifiuti. È quanto alla base del progetto ‘Sportami con te’, che il Comune di Faenza si appresta a promuovere. Lo scorso anno infatti, l’Ente partecipò, con altri comuni del territorio ravennate al bando regionale promosso da Atersir, acronimo di Agenzia Territoriale Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti. Complessivamente le risorse assegnate tramite quel bando al ravennate sono state oltre 115mila euro, dei quali 50mila euro a Ravenna per la creazione di una biblioteca degli oggetti ad uso saltuario, 14mila euro al comune di Massa Lombarda e 27mila euro al comune di Lugo per l’installazione di erogatori di acqua filtrata nelle scuole, e 23mila euro al comune di Faenza per appunto il progetto di sostituzione delle sportine della spesa nei mercati cittadini. Il progetto sarà così articolato: sarà ideato il design della sportina in stoffa di seconda mano, sarà poi avviata una campagna di recupero di tessuti non più utilizzabili tra le aziende del territorio, seguirà la vera e propria realizzazione delle sportine in tessuto recuperato, attraverso una associazione di promozione sociale che opera con persone in difficoltà allo scopo di favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro. Sarà infine attuata una campagna di sensibilizzazione e di promozione del progetto con tanto di stampa di manifesti e locandine, che anticiperà la vera e propria distribuzione delle sportine.

A occuparsi dell’ideazione del logo, e della campagna promozionale, sarà l’Isia attraverso il coinvolgimento degli studenti. All’Istituto manfredo sarà riconosciuto per l’esecuzione dell’attività un compenso omnicomprensivo di 15mila euro. Per quanto concerne la fornitura delle buste della spesa con tessuti riciclati, quantificati da capitolato in mille pezzi di dimensione "41 cm per 50 cm con 2 manici di 60 cm ciascuno e un soffietto sul fondo per 15 cm di spessore" sarà incaricata l’associazione Fraternità e Lavoro, costituita 26 anni fa in seno alla Parrocchia di Sant’Antonino e che lo scorso anno aveva promosso un’attività settimanale di cucito. L’importo netto per la realizzazione delle sportine riciclate sarà di 7mila euro. Una volta realizzate e brandizzate, le sportine durevoli saranno poi distribuite nei "mercati del contadino" che si svolgono settimanalmente in città. Non è escluso però che tale progetto non possa successivamente beneficiare di ulteriori finanziamenti e quindi, magari, essere esteso anche agli altri mercati, o addirittura essere esteso a tutta l’Unione dei comuni. In ogni caso, per il 2024, tutti e 18 i comuni della provincia di Ravenna beneficeranno da Atersir di una riduzione dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti pari a complessivi 187 mila euro.

d.v.