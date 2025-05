Sportelli assistenza riaperti l’11 giugno

Il commissario straordinario per l’Emilia-Romagna Fabrizio Curcio ha disposto la riapertura degli sportelli informativi Sfinge, per l’assistenza a cittadini, tecnici e periti sulle perizie dei danni dell’alluvione. Per il territorio della Bassa Romagna, gli sportelli sono nel complesso del Carmine di Lugo, in via Garibaldi 16 e nel mese di giugno saranno aperti nella sola giornata dì mercoledì 11. La funzione degli sportelli è quella di fornire assistenza e consulenza per l’istruttoria favore dei tecnici abilitati per la redazione delle perizie . Si riceve su appuntamento da prenotarsi sul portale https://servizionline.labassaromagna.it/Agende-Online e sui siti dei Comuni o al numero 0545 299111 (lu-ven, dalle 12 alle 14).