Sportelli psicologici per adolescenti. Via a tavoli di supporto al servizio

È stata approvata dal consiglio comunale la mozione proposta dal Movimento 5 Stelle attraverso la quale saranno rafforzati i tavoli di incontro tra il Comune e gli istituti scolastici con l’obiettivo di monitorare e migliorare il servizio di supporto psicologico rivolto agli studenti e agli adolescenti. La misura segue un’interrogazione del Movimento 5 Stelle in seguito alla quale era emersa "una situazione a macchia di leopardo" sulla presenza degli sportelli psicologici, in particolare nelle scuole secondarie di secondo grado, mentre omogenea negli istituti secondari di primo grado e che le modalità orari, giornate e spazi sono decisi da ogni scuola nell’ambito della propria autonomia scolastica e delle risorse che vi dedicano. Anche in funzione del fatto che gli sportelli psicologici possono essere considerati uno strumento valido per raccogliere fatti o episodi sentinella riguardo al disagio giovanile, si è provveduto a votare in consiglio comunale una mozione, poi approvata a maggioranza, attraverso la quale è previsto appunto il rafforzamento dei tavoli di incontro tra l’ente locale e gli istituti scolastici favorendo la collaborazione tra le diverse realtà educative e sociali del nostro territorio. Inoltre è previsto il coinvolgimento degli attori locali al tavolo: rappresentanti delle scuole, delle famiglie, delle associazioni di volontariato e delle istituzioni locali, creando un forum di discussione e progettazione condivisa.

I tavoli avranno il compito di raccogliere dati e informazioni riguardanti il numero e l’organizzazione degli sportelli psicologici attivi nelle scuole, nonché i bisogni e le criticità emergenti, per garantire una lettura precisa della realtà scolastica e sociale. È infine previsto il potenziamento di iniziative di formazione continua per insegnanti e personale scolastico su tematiche come la gestione del bullismo, il riconoscimento dei disturbi di apprendimento, le violenze domestiche, i disturbi alimentari e l’educazione alimentare. In ultimo, i tavoli in questione dovranno elaborare e proporre interventi concreti per affrontare i disagi delle alunne e alunni e garantire loro un supporto psicologico adeguato, potenziando la rete di servizi esistenti sul territorio.

