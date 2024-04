Sportello Energia, primo incontro il 17

Si parlerà di autoconsumo collettivo, autoconsumo a distanza e Comunità energetiche rinnovabili (Cer) al primo incontro dello ‘Sportello Energia Digitale’, mercoledì 17 aprile al museo Malmerendi in via Medaglie d’oro 51 a Faenza. L’ingegner Marco Costa, esperto dell’Agenzia per l’Energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), approfondirà il quadro normativo per la nascita e lo sviluppo di comunità energetiche e l’autoconsumo diffuso, nonché i soggetti coinvolti, gli aspetti tecnici, i requisiti obbligatori per la costituzione delle Cer.