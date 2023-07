Sportello psicologico dopo il tornado

L’alluvione, poi il tornado: il 2023 è stato finora un anno tremendo in molte zone del territorio. E così va avanti in Bassa Romagna l’attività del servizio di supporto psicologico dell’Ausl Romagna rivolto alla popolazione colpita dagli ultimi eventi avversi della settimana scorsa. Nella giornata di oggi lo sportello è operativo all’interno della Casa di comunità di Alfonsine.

Il servizio è gratuito, ma occorre contattare i recapiti telefonici messi a disposizione per prendere appuntamento. Le sedi sono quattro e si trovano a Sant’Agata sul Santerno, Lugo, Conselice e Alfonsine.

A Sant’Agata in particolare il servizio è attivo il martedì dalle 15 alle 18 alla scuola media in via Roma 6 (appuntamenti a 0545 919914). A Lugo lo sportello è fruibile il mercoledì, sempre dalle 15 alle 18, presso l’ufficio Servizi sociali e socio-sanitari dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in via Amendola 8 (appuntamenti a 338 1055333). A Conselice il servizio è attivo nella biblioteca comunale di via Garibaldi 12 il giovedì dalle 15 alle 18 (appuntamenti a 0545 986930) e infine ad Alfonsine lo sportello è attivo il lunedì dalle 15 alle 18 alla Casa della comunità in via Reale 49

(appuntamenti a 338 1055333).