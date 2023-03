Sposalizio, candidature aperte per i figuranti

C’è tempo fino alle 12 del 14 aprile 2023 per candidarsi come figurante del corteo storico dello Sposalizio del Mare di Cervia in calendario il prossimo 21 maggio. Lo Sposalizio del Mare, infatti, rientra tra gli eventi identitari della città e si celebra a Cervia in occasione dell’Ascensione dal 1445. Ogni anno viene data continuità al voto, fatto nel 1445 dall’allora vescovo di Cervia Pietro Barbo quando si trovò nel mezzo di una tempesta al suo rientro da Venezia, via mare. La leggenda narra che il vescovo, in quella circostanza, diede in pegno il suo anello pastorale per chiedere alle acque di placarsi. Nel giorno dell’Ascensione, la rievocazione è un appuntamento dal sapore antico che coinvolge tutta la città. La domenica, il rito comincia dalla piazza principale di Cervia, Piazza Garibaldi, dove si forma il corteo storico in cui sfilano signori, alfieri, dame e podestà, in sontuosi abiti d’epoca.

Il corteo sfila per le vie del centro, lungo il viale Roma, il lungomare fino all’imbarco sul porto canale per accompagnare l’anello che sarà lanciato in mare, nella storica cerimonia che rievoca il matrimonio della città con le acque dell’Adriatico.

Grazie ai finanziamenti ricevuti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il comune di Cervia ha potuto valorizzare ulteriormente l’evento in programma commissionando la realizzazione di costumi storici storicamente fedeli all’accadimento.

Tramite l’avviso pubblico sono 15 persone che indosseranno i costumi storici di 11 personaggi maschili e 4 femminili. Alfieri, Damigelle, Gonfalonieri e Doge sono alcuni dei personaggi che saranno rappresentati nell’affascinante corteo storico. Nella selezione dei figuranti si terrà conto del fatto che i costumi storici si prestano per loro fattezza e ruolo rappresentato a essere indossati da persone di un certo intervallo di taglie e corporature.

Si considererà poi che la prestanza fisica del figurante possa dare adeguato rilievo e realistica rappresentazione al ruolo ricoperto. I figuranti del corteo dovranno portare delle acconciature che non siano incompatibili con l’epoca storica rappresentata

Al fine di assicurare che nel giorno dello Sposalizio del Mare siano comunque reperibili persone per ogni costume da indossare, saranno create delle liste di riserva attingendo dalle candidature all’avviso. Insomma, è ufficialmente scattato il conto alla rovescia per uno degli eventi attesi da cittadini e turisti giunto quest’anno alla 579° edizione. Per informazioni è possibile contattare il numero 0544979-304 - 235 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected]

i.b.