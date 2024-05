Sposalizio del Mare. Oggi la Cerimonia dell’Anello

Entra nel vivo lo Sposalizio del Mare, che vede quest’anno Cervia gemellata con Cortina d’Ampezzo. La città ospite sarà protagonista della Cerimonia dell’Anello alle 11 in Piazza Garibaldi (in Teatro comunale in caso di maltempo), dove avverrà lo scambio dei doni tra le due città e dove si svolgerà una preview del corteo storico, con gli attori Maria Pia Timo e Vito nei panni della Dama dell’Anello e del Podestà. Nell’occasione, inoltre, verrà consegnato allo Sposalizio del Mare il prestigioso Premio Internazionale Leonardo “The Immortal Light”, nato in occasione delle celebrazioni del 500° anniversario di Leonardo da Vinci. L’appuntamento enogastronomico è in piazzale Aliprandi, con lo stand a cura del Circolo Pescatori La Pantofla, dove è possibile scoprire i prodotti dell’Adriatico, il pesce e le cozze di Cervia (oggi e domani 12-19). Domani la celebrazione dell’antico rito. Alle 17.15 il Corteo storico si muoverà verso il porto canale, dove le barche usciranno in mare aperto per rinnovare l’antico rito del matrimonio con l’Adriatico. Saranno allestiti due maxischermo, uno in piazza Garibaldi e uno vicino al Porto Turistico (Lungomare D’Annunzio), dove sarà trasmesso l’evento ripreso per la diretta Facebook.