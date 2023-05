Sposalizio del mare, Pantofla gran protagonista

Pochi giorni e a Cervia si celebrerà la 579° edizione, lo Sposalizio del Mare. Da venerdì a domenica la città si vestirà con i colori della tradizione in attesa che anche quest’anno l’anello lanciato in mare venga pescato in segno di buon auspicio. Intanto, a prepararsi per il fine settimana dedicato al ‘matrimonio’ tra la Cervia e il suo mare c’è l’associazione culturale ‘La Pantofla’ che, dopo la pausa invernale, ha ripreso il suo calendario di attività come spiega il presidente Silvano Rovida: "Pochi giorni fa si è conclusa con un grande successo la seconda edizione della ‘Festa di Primavera’, che è un po’ la festa del Borgomarina con la quale abbiamo dato il benvenuto alla nuova stagione turistica. Stiamo già pensando alla prossima edizione per farla diventare una vera e propria festa di tutto il borgo perché c’è tanto entusiasmo attorno alla vita di mare e alla tradizione della marineria". Il prossimo appuntamento importante, però, è ormai alle porte perché tra pochi giorni "anche la nostra Lancia Maria sarà pronta a salpare in occasione dello sposalizio del Mare di domenica. La Lancia, anche quest’anno, è stata sistemata con la solita manutenzione ordinaria in vista delle tante attività estive".

"Il nostro stand gastronomico, in collaborazione con la gestione del ristorante, sarà il punto di riferimento in occasione dello Sposalizio del Mare dove, al termine della celebrazione, si farà festa. Dobbiamo anche ringraziare il Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio per averci donato un abete che abbiamo lavorato e che adesso è in nuovo ‘Albero della Cuccagna’. Lungo 13 metri, quest’anno sarà completamente nuovo". Insomma, l’associazione è viva e il suo calendario sempre più ricco. Torneranno a suonare i ‘Trapozal’, da metà giugno ripartiranno gli ‘Aperitivi con i pescatori’, i laboratori per bambini in collaborazione con il Musa per insegnargli come si dipingevano le antiche vele e una mostra dedicata al Giuseppe Palanti al Magazzino del Sale. Confermate le collaborazioni con i Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro e Aalen. Oltre 100 i soci dell’associazione. La Festa marinara è in programma nel piazzale Aliprandi da venerdì a domenica; lo stand resterà aperto dalle 19 di venerdì, sabato e domenica dalle 12 per pranzo (e 19 per cena). Sono previste animazioni musicali nel corso delle tre serata. Nello stand gastronomico verranno serviti alcuni piatti della tradizione: risotto alla marinara, grigliata di pesce azzurro e cozze alla marinara. Domenica alle 21 ci sarà la proclamazione del vincitore della pesca dell’anello e la cuccagna sull’acqua.