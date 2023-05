Sposalizio del mare, rinvio di sette giorni

Il maltempo fa rinviare i primi grandi eventi di primavera, primo tra tutti lo Sposalizio del Mare. La cerimonia, prevista per domani, è rinviata a domenica 28 maggio, al fine di garantire la sicurezza di tutti e un pronto ritorno alla normalità. Sospesa anche la vendita dei biglietti per gli imbarchi. Il programma degli eventi è in via di definizione e sarà disponibile nei prossimi giorni. Data la situazione che coinvolge l’intera regione per il 2023 sarà comunque prevista una edizione contenuta rispetto a quella classica. Insomma, alla tradizione non si rinuncia, ma la gravità della situazione in cui versa la regione e le incognite legate all’evoluzione della situazione – e soprattutto alla fase di ricostruzione – non concede la necessaria leggerezza in questa fase. Allo stesso modo è stato annullato anche il concerto per la 579° edizione dello Sposalizio del Mare previsto per questa sera. Se le condizioni lo permetteranno si svolgerà venerdì prossimo alle 21 in piazza Garibaldi o, in caso di maltempo, all’interno del teatro comunale ‘Walter Chiari’. Sempre a causa delle condizioni meteo avverse e per rispetto verso la situazione drammatica che sta colpendo la regione, molte attività hanno scelto di restare chiuse in questi giorni e di annullare feste ed eventi. In accordo con la Regione e il Comune di Cervia, a causa dell’allerta meteo, è stato ufficialmente rinviato anche il primo torneo "Futures" italiano del World Beach Pro Tour 2023 in programma questo week end al Fantini Club di Cervia. Confermata intanto anche per lunedì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Cervia e della biblioteca comunale. Il maltempo sta creando anche rallentamenti per l’altro grande evento primaverile ‘Cervia città giardino – Maggio in fiore’ in occasione del quale, proprio in questi giorni, si sarebbero dovute iniziare a realizzare le aiuole con le delegazioni di giardinieri in arrivo da tutta Europa. Si farà come possibile nelle modalità che non arrechino danno o mettano in pericolo le persone. Slittato quindi di alcuni giorni l’inizio dell’allestimento in attesa di capire l’evoluzione delle condizioni metereologiche. Intanto, le piante già presenti nei magazzini comunali, non appena il meteo lo permetterà, inizieranno a essere messe a dimora dal Servizio Verde del comune di Cervia. Resta pertanto l’invito a seguire le indicazioni che l’amministrazione sta fornendo in merito al maltempo e a evitare ogni spostamento che non sia strettamente necessario. Solo nei prossimi giorni saranno fornite indicazione in merito agli eventi in calendario per un auspicabile, seppur lento, ritorno alla normalità dopo la sistemazione dei danni lasciati dall’alluvione.

Ilaria Bedeschi