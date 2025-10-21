"Spostiamo il negozio per aprire l’auditorium"

La terza via d’uscita d’emergenza del nuovo auditorium di Lugo si realizzerà dove adesso ha sede la bottega del Chicco di Senapa. A darne l’annuncio è la sindaca, Elena Zannoni, nel comunicare che il negozio del commercio equo e solidale riaprirà entro la fine di questo mese in corso Garibaldi 10, nei locali ex Block’s shop. Il trasferimento è stato programmato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Amici di São Bernardo che gestisce la bottega, consentendo così i lavori necessari per la realizzazione della via di esodo necessaria per garantire gli standard di sicurezza previsti dalle normative.

Anche se previste da progetto due vie d’uscita dall’auditorium, questo nuovo varco, in realtà, consentirà di aprire la struttura, anche se in maniera ridotta rispetto alla massima capienza, già il prossimo anno, andando a realizzare alcune rassegne cinematografiche e incontri. Quella che invece era prevista al piano terra verrà sistemata con il prosieguo dei lavori per lo spazio giovanile ‘Emaldi 20’, il cui progetto è andato a innestarsi in quello dell’auditorium, ma con tempistiche diverse.

La nuova sede della bottega del Chicco di Senapa dista pochi metri da quella attuale e si presenta con spazi ampi e moderni. I nuovi locali, così come quelli attuali, sono di proprietà comunale e vengono dati in concessione all’associazione Amici di São Bernardo per attività di commercio equo solidale, finalizzate al sostentamento dell’associazione stessa, impegnata da oltre vent’anni in progetti di solidarietà tra Lugo e la comunità di São Bernardo in Brasile. "Ringraziamo l’amministrazione comunale per la grande attenzione dimostrata nei confronti della nostra attività – sottolinea Rossana Giacomoni, presidente dell’associazione Amici di São Bernardo –. I nuovi spazi rispondono pienamente alle esigenze della nostra bottega e ci garantiscono inoltre una migliore visibilità".

"Per il Chicco di Senapa il 2025 è stato un anno movimentato – ricorda la sindaca Elena Zannoni –. Risale a maggio infatti la riapertura della bottega nell’attuale sede, dopo un breve periodo in un temporary shop sotto le logge del Pavaglione per consentire lo svolgimento di alcuni lavori. Spostamenti dettati da esigenze progettuali e di manutenzione di spazi pubblici, che abbiamo sempre cercato di curare insieme ai volontari dell’associazione, per garantire un costante miglioramento dei servizi erogati dalla bottega e della fruibilità degli spazi interessati: ringraziamo di cuore l’associazione per la collaborazione dimostrata anche in questa occasione e siamo certi che la nuova sede possa diventare un punto di riferimento per corso Garibaldi, che con l’auditorium potrà riassumere centralità nella vita della città".

Matteo Bondi