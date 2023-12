Spot post-alluvione per il Comune, premiata la società Studiowiki

La campagna di promozione turistica #iovadoaRavenna, ideata dall’agenzia di comunicazione Studiowiki per il Comune di Ravenna, è stata l’unica premiata nella categoria “L’Italia che comunica l’Italia” nell’ambito della XII edizione del Premio “L’Italia che comunica”, promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite per celebrare le eccellenze italiane, dando valore a tutti i settori: dalla comunicazione di marca ai social media, dall’entertainment alla musica.

Cuore della campagna multicanale, pensata per promuovere la destinazione immediatamente dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023, è lo spot tv “Io vado a Ravenna”, pianificato a livello nazionale sull’emittente La7, grazie alla collaborazione con FMedia.

Alla cerimonia di premiazione, lunedì al Four Season di Milano, ha partecipato l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, che ha espresso la sua soddisfazione per "un riconoscimento davvero importante per la nostra città e il nostro territorio. In poco tempo abbiamo dato all’agenzia Studiowiki un brief chiaro e concreto, con il supporto dello staff di Ravenna Tourism, che mettesse in risalto l’offerta turistica attraverso i suoi protagonisti. Era necessario mandare un messaggio di fiducia tramite chi lavora nel turismo". "L’esigenza di comunicazione espressa dal Comune di Ravenna era di assoluta urgenza, per reagire tempestivamente alla crisi aperta dall’emergenza meteorologica, proprio alla vigilia dell’apertura della stagione turistica estiva, affrontandola a testa alta, con lo spirito tipicamente romagnolo", ha commentato Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki.