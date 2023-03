Spray al peperoncino durante concerto al bar

Durante un diverbio in un bar di Marina Romea, dove si teneva un concerto, si era ritrovato con un forte dolore agli occhi, accorgendosi di non vedere più nulla. Era stato attinto al volto da spray al peperoncino, secondo l’accusa spruzzato da una donna di 43 anni, ora a processo con l’accusa di lesioni personali aggravate. Ieri, in aula, l’imputata era difesa dall’avvocato Riccardo Bottarelli. La vittima, un 36enne residente a Ravenna, lamenta un’abrasione corneale con danno permanente che gli ha fatto calare la vista, ed è parte civile con la tutela dell’avvocato Luca Donelli.

L’uomo, davanti al giudice Cosimo Pedullà, ha raccontato che quella sera si era recato con un amico nel bar da loro frequentato, dove era in corso un concertino. Subito avevano notato la presenza di un ragazzo inglese ubriaco e molesto, che colpiva le persone con spinte e aveva già arrecato disturbo alle bariste. Dopo l’ennesima spallata ricevuta, era scaturito un alterco con spinte e minacce, in cui la parte civile sarebbe intervenuta per dividere i contendenti. È a quel punto che il 36enne era corso fuori dal locale, avvertendo bruciore agli occhi. Di lì a poco gli amici lo avevano informato che a spruzzargli in faccia lo spray irritante era stata una ragazza. Col passare dei giorni il dolore non passava e l’oculista aveva riscontrato una lesione seria. Chiedendo informazioni sull’identità della donna, attraverso le testimonianze dei presenti la vittima l’aveva identificata nella fidanzata di un chitarrista di quel concerto. Dopo averne ottenuto un contatto e preteso le scuse, l’uomo ha sporto denuncia in ragione dell’accertamento di un danno visivo permanente.