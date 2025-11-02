Spray urticante sul bus. Bimba in ospedale

Ieri pomeriggio a Ravenna, un piccolo pullman di linea è stato il teatro di un episodio allarmante: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno del veicolo. Non si è trattato di un incidente, ma di un atto deliberato che ha costretto l’autista a fermare immediatamente il mezzo. Diverse le persone intossicate, ma le condizioni di una bambina hanno destato particolare apprensione, tanto da richiederne il trasporto in ospedale (nella foto i soccorsi). La prima ipotesi è che si tratti di un gruppo di adolescenti che avrebbero spruzzato lo spray per ‘scherzo’, senza rendersi conto delle conseguenze. La bomboletta sarebbe già stata sequestrata.
CronacaSpray urticante sul bus. Bimba in ospedale