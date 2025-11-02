Spray urticante sul bus. Bimba in ospedale

Ieri pomeriggio a Ravenna, un piccolo pullman di linea è stato il teatro di un episodio allarmante: qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno del veicolo. Non si è trattato di un incidente, ma di un atto deliberato che ha costretto l’autista a fermare immediatamente il mezzo. Diverse le persone intossicate, ma le condizioni di una bambina hanno destato particolare apprensione, tanto da richiederne il trasporto in ospedale (nella foto i soccorsi). La prima ipotesi è che si tratti di un gruppo di adolescenti che avrebbero spruzzato lo spray per ‘scherzo’, senza rendersi conto delle conseguenze. La bomboletta sarebbe già stata sequestrata.