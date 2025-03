Spreco alimentare: un terzo del cibo viene buttato

Ogni giorno viene sprecato tantissimo cibo, immaginate di tornare a casa, aver fatto la spesa con tre buste piene di cibo. Prima di entrare ne buttate una nel cassonetto.

È in effetti quanto avviene ogni giorno: un terzo del cibo viene buttato.

Per capire quali sono le cause abbiamo fatto delle interviste a dei bambini nella mensa della nostra scuola. I cibi più apprezzati sono la piadina, il formaggio e gli spinaci, il cibo più sprecato sono le verdure.

Ci hanno detto che non utilizzano la doggy bag, però andrebbe utilizzata per portarsi a casa il cibo che non si mangia in mensa.

Nelle famiglie italiane viene soprattutto sprecata frutta e verdura. Come si può risolvere questo problema?

1) Lo spreco si può ridurre in tanti modi. Le date sono importanti : quando vai al supermercato guardare sempre le scadenze dove c’è scritto “da consumarsi entro” non vuol dire da buttare.

2) Pensare e osservare prima di comprare,guardare bene cosa avete in frigo, in freezer o in dispensa, in questo modo la lista della spesa sarà più breve e solo con cose necessarie.

Classe 5^B

Scuola primaria ‘Balella’

di Piangipane

Insegnante Daria Dosi