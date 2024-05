Sprint finale per il voto. Domani si parla di diritti con Alessandra Moretti

Proseguono gli incontri per la campagna elettorale del Partito Democratico in vista delle imminenti elezioni Europee.

Domani, alle ore 18, nella sala D’Attorre di Casa Melandri, in via Ponte Marino a Ravenna, arriverà Alessandra Moretti (nella foto), candidata alle elezioni europee. Si terrà un dibattito dal titolo ’Insieme in Europa per la tutela dei diritti’ a cui parteciperanno anche Michele de Pascale, il segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Barattoni e Pegah Moshir Pour, l’attivista per i diritti umani, icona della causa delle donne iraniane. Modererà Piero Fachin, condirettore del Qn. È stato invece rimandato a martedì 4 giugno l’incontro con Annalisa Corrado, originariamente previsto per stasera alla sala Strocchi.

Giovedì prossimo invece, alle ore 18, si terrà un’iniziativa in piazza Foro Boario a San Pietro in Vincoli al quale prenderà parte Stefano Bonaccini, capolista circoscrizione Nord-Est. Con lui de Pascale. Alle 20,30 Bonaccini si trasferirà a Cervia per incontrare il candidato sindaco Mattia Missiroli nell’area della torre San Michele. Bonaccini sarà anche alla festa dell’Unità di Lugo sabato alle ore 21.