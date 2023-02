Spunta un cantiere fra i tavolini dei caffè

Nell’ottobre del 1963 comparvero incrinature sulla volta del porticato di piazza del Popolo nel tratto fra l’ingresso alla Residenza Municipale e il palazzotto veneziano. Immediati sopralluoghi dei tecnici portarono alla scoperta di dissesti nelle travi e nel giro di pochi giorni furono montate impalcature e pareti in legno per l’avvio del cantiere per i lavori di consolidamento. Lavori che si svolsero, come mostra la foto risalente alla metà del mese, fra i tavolini dei caffè e le persone. Tavolini che coesistevano da sempre con il traffico (la piazza fu pedonalizzata nel giugno del 1969).

A cura di Carlo Raggi