Spunta un pianofortetra i libri in viale Roma

Cercasi pianoforte per una libreria. È questo l’annuncio fatto dal titolare della libreria Mondadori di Cervia in viale Roma dopo che, per caso, l’affascinante strumento era stato messo all’interno del locale tra centinaia di testi. Un po’ come oggetto di arredamento, un po’ per creare atmosfera e un po’ per trovargli una collocazione evitando di doverlo buttare - fatto sta che i clienti, ragazzi soprattutto, hanno iniziato ad avvicinarsi per suonarlo. Il pianoforte è lì, e l’occhio non può che caderci sopra. È affascinante, inusuale. Subito la voglia di andare a toccare i tasti per provare due accordi perché non c’è alcun cartello con scritto ‘non toccare’. Anzi, ad un certo punto l’idea è stata quella di dare la possibilità a chi vuole di sedersi sullo sgabello e suonare. O anche solo toccare i tasti e sentire uscire due note in mezzo a una libreria tra sconosciuti.

"Il pianoforte era di una amica che lo teneva a casa della mamma che purtroppo è morta ad agosto – spiega il titolare della Mondadori, Marco Scotti –. La casa nella quale abitava la madre era in affitto e quindi andava sgomberata. Era un pianoforte al quale la mia amica era molto legata, lo aveva suonato da quando era bambina. Sono passati 40 anni. Con un gruppo di amici le abbiamo dato una mano a svuotare la casa, ma per quel pianoforte non c’era soluzione se non darlo via o buttarlo. Così ho deciso di metterlo in libreria perché sarebbe stato un peccato farlo. All’inizio l’ho visto come d’arredo - in libreria pareva perfetto. Invece, con grandissimo stupore, soprattutto i ragazzi si mettevano a suonarlo. La mia dipendente conosce diversi musicisti e abbiamo contattato un accordatore in quale però ha fatto un preventivo di circa 1000 euro per aggiustarlo. È stato fermo tanti anni e la parte meccanica interna è completamente rovinata per il disuso. Noi non possiamo permetterci questa cifra ma allo stesso tempo ci dispiace che vada buttato. E poi vorremmo avere un pianoforte in libreria perché vediamo i volti di questi ragazzi che si avvicinano desiderosi di suonarlo. Quindi, sarebbe certamente bellissimo se qualcuno si offrisse di aggiustarlo gratuitamente però, in alternativa, mettiamo a disposizione il locale se qualcuno ha un pianoforte funzionante che magari non usa o non sa dove mettere". In questo modo "potremmo accontentare le persone e arricchire ancora di più un luogo di cultura come la libreria. Anche solo entrare, guardare dei libri, suonare qualcosa e poi uscire. Vorremmo quindi aprire uno spazio musicale in libreria libero e improvvisato. Anche solo per spingere due tasti. Ho chiesto aiuto con un post tramite i social". Info: 0544974491.

Ilaria Bedeschi