Spunta una granata in via Puccini. L’ordigno era vicino alle case

Era in via Puccini, angolo via Dante, la granata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Milano Marittima. I militari, dopo una segnalazione di un passante, sono intervenuti per mettere l’area in sicurezza. L’ordigno bellico, verosimilmente risalente alla seconda guerra mondiale era abbandonato in strada.

Dopo aver allontanato i curiosi, è stata allertata una squadra di artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna che, in breve tempo, ha rimosso il manufatto, poi fatto brillare in un luogo sicuro, lontano dall’abitato.