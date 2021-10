Ravenna, 9 ottobre 2021 - Una nursery di squali grigi tra Ravenna e Cervia. Si trova tra le 5 e le 11 miglia dalla costa (rispettivamente 8 e 17 km) ed è favorita dalla presenza delle piattaforme che producono gas, perché rappresentano un’area indisturbata dove trovano rifugio anche cernie, spigole e aragoste.

Da alcuni anni, i biologi del Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, il Cestha di Marina di Ravenna, sta monitorando questa specie considerata a grave rischio di estinzione. "Abbiamo verificato la presenza di numerosissimi giovani squali grigi, tra luglio, settembre e ottobre, abbiamo avviato le ricerche per risalire alle abitudini di questa razza ed è subito partito un progetto per tutelarla nei primi anni di vita, quando corre i pericoli maggiori", spiega il direttore del centro ambientale Simone D’Acunto.

Dopo aver avuto la certezza della nursery a pochi chilometri dalla costa, Cestha ha sottoscritto un accordo con la cooperativa pescatori di Cervia, che sarà operativo dalla prossima estate: i pescherecci non utilizzeranno sistemi di pesca che possano in un qualche modo coinvolgere lo squalo grigio. Questi grandi pesci sono animali innocui e curiosi, ma sono anche suscettibili ai rumori come dimostrano studi recenti. Infastiditi dai motori delle barche, questi animali si allontanano abbandonando l’area marina tradizionale, spingendosi verso acque più profonde.

"Per noi è una ricerca affascinante – aggiunge il biologo – perché troviamo sempre più spesso giovani squali grigi, ma delle mamme che vengono qui a riprodursi non c’è traccia. Cerchiamo di capire se in qualche parte dell’Adriatico c’è un santuario di questa specie, come succede per le tartarughe nella zona di mare più a nord rispetto a noi, ma anche il percorso che fanno man mano che diventano adulti. In materia non c’è una letteratura. In questa parte di Adriatico si parla molto, e da sempre, della verdesca, ma mai dei grigi".

Per ora questa di Ravenna è la prima nursery italiana conosciuta. "Noi ricercatori siamo molto attirati da questo squalo proprio per la sua misteriosità" spiega D’Acunto. E cita l’esempio dell’Isola di Lampione, al largo di Lampedusa, dove ogni anno da metà luglio a ottobre, una quarantina di squali grigi si raduna in queste acque, facendo la felicità di centinaia di fotografi naturalisti.

Il mistero è confermato da Carlo Cattano, biologo marino della stazione zoologica Anton Dohrn: "Lampione potrebbe essere una tappa di una rotta migratoria", ipotizza l’esperto, "ma si sa ancora troppo poco sull’ecologia di questa specie e sui suoi movimenti in Mediterraneo".

Ad oggi i biologi conoscono solo altre tre aree in tutto il Mediterraneo dove lo squalo grigio si riproduce: nel golfo di Gabès in Tunisia, nella baia di Gokova in Turchia e a Hedera in Israele. Ma proprio i pescatori tunisini e libici sono accusati di aver ridotto questo pesce del 50% negli ultimi 10 anni: sopravvivenza a rischio.