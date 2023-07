‘Stabant matres’ a S.Vitale Parabola per cinque voci

Ravenna Festival propone da oggi a domenica ‘Stabant Matres’, alle 19.30, nella maestosità della basilica di San Vitale. Una parabola spirituale per cinque voci soliste, tre attrici, coro misto e ensemble strumentale commissionata da Ravenna Festival al compositore Paolo Marzocchi (nella foto), su un nuovo testo di Guido Barbieri. Questa prima è un lavoro composito, come si intuisce dall’organico che ha per protagoniste il soprano Valentina Coladonato e le voci del Master in canto dedicato al repertorio novecentesco del Conservatorio “Verdi” di Ravenna, ovvero i soprani Manuela Rasori, Clara La Licata, Benedetta Gaggioli e il mezzosoprano Simona Mastropasqua; poi alcune attrici della Scuola di teatro “Alessandra Galante Garrone” di Bologna, nonché il Coro Ecce Novum diretto da Silvia Biasini e l’ensemble strumentale LaCorelli, diretto in questo caso dallo stesso Marzocchi.

Libretto e partitura si modellano secondo architetture simboliche – la genealogia si suddivide in tre parti ognuna delle quali costituita di 14 antenati – ma per ricondurre Gesù a Davide e prima ancora ad Abramo e Isacco, ecco che in primo piano si portano le “antiche” madri. Tamar, sposa di Giuda, poi Rahab, moglie di Salmon che ha generato Booz, e infine Rut, sposa di Booz, che ha generato Obed, padre di Iesse che infine genera Davide; eppoi Betsabea che con Davide genera Salomone. Alle antenate che mai hanno visto il Salvatore, si aggiunge infine Maria.

Una ’ascendenza’ che fa si che "Gesù sia figlio di cinque madri simboliche di antenati che appartengono per via diretta al suo albero genealogico". Ma soprattutto, come spiega Guido Barbieri, c’è una cosa che accomuna le quattro madri antiche: "sono quattro “straniere”, donne che non appartengono alla stirpe del popolo eletto, che provengono da luoghi lontani nel tempo e nello spazio, anche se tutte ambiscono ad essere ammesse alla “comunità” di Israele". Insomma, sono quattro “immigrate” e, tranne Betsabea, appartengono agli strati più umili della società.

Biglietti: posto unico 20 euro (ridotto 18); under 18: 5 euro.

