"Stabilimenti balneari Nessun ostacolo dai lavori"

A che punto sono i lavori di realizzazione del Parco Marittimo? Il progetto, va ricordato, si pone l’obiettivo di ricreare parte dell’habitat della costa ravennate, con il ritorno di dune sabbiose, pinete e acque laddove sarà possibile ripristinare l’ecosistema, promuovendo un turismo più sostenibile rispetto a quello del recente passato. A chiedere delucidazioni nel corso del recente consiglio comunale è stato il consigliere dem Renald Haxhibeku. L’opera, che coinvolge in varia misura i nove lidi ravennati lungo i 35 chilometri di costa del territorio comunale, è suddivisa in tre stralci. Il primo, riferito al territorio compreso fra Marina di Ravenna e Punta Marina, ha visto l’inizio del lavori nel 2021, con la previsione di terminarli entro quest’anno. Andrà così? Perché nell’ultimo periodo i ritardi sono sembrati visibili a tutti.

A rispondere è stata l’assessore con deleghe a Urbanistica e Lavori pubblici, Federica Del Conte, precisando che i lavori furono parzialmente sospesi nell’ottobre 2021, "perché in quel momento risultava impossibile accedere alle aree interne alla pineta. I lavori ripresero nel febbraio 2022; venne definito un nuovo termine per ultimarli, fissato al 26 gennaio di quest’anno", e che poi venne prorogato di ulteriori 150 giorni. Del Conte è poi entrata nel dettaglio delle opere già eseguite, come "la posa dei sottoservizi per gli impianti di illuminazione, lo sbancamento del cassonetto del percorso ciclopedonale per l’accesso agli stabilimenti balneari, la parziale conclusione delle opere di taglio e diradamento fitosanitario selettivo, associate alla pulizia della pineta". È poi iniziata "la posa dei pali che fungeranno da sostegno per le passerelle in legno, intervento che si prevede di ultimare non oltre la fine di marzo. Entro la fine del mese comincerà anche la posa della sottostruttura delle passerelle, per completare la realizzazione idealmente entro l’inizio della stagione balneare", o altrimenti in un arco temporale "compatibile con le attività turistiche".

Per quanto concerne le aree di fronte agli stabilimenti balneari, si stanno eseguendo le ultime opere più strettamente infrastrutturali, "come quelle necessarie alla posa dello strato di fondazione della ghiaia rinverdita, che dovrebbero terminare entro la fine di marzo, così come quelle per la fondazione dei percorsi ciclopedonali e degli stradelli carrabili". È stata poi avviata la posa dei pali e delle armature dell’impianto di pubblica illuminazione. Il confronto con la Cooperativa spiagge è continuo, spiegano dalla giunta, "in modo da coordinare il prosieguo dei lavori con l’attività turistica e l’allestimento degli stabilimenti balneari, che dovrebbero riaprire nel secondo finesettimana di aprile". Vedranno invece la luce solo in autunno gli interventi dal profilo più naturalistico, come la piantumazione degli alberi e il collocamento della ghiaia rinverdita. Per il secondo ed il terzo stralcio, compresi rispettivamente fra Casal Borsetti e Porto Corsini, a nord, e fra Lido Adriano e Lido di Savio, a sud, i tempi saranno più lunghi. La stipula del contratto di affidamento dei lavori è prevista entro il 30 luglio di quest’anno, e i lavori dovrebbero terminare non oltre il 31 marzo del 2026.

Filippo Donati