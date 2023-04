Stadera ha raggiunto quota 400 soci

Marzo si è chiuso con il socio numero 400 per lo Spazio-Mercato cooperativo Stadera di via Cesari 73 , che tra l’altro da poco ha compiuto il suo terzo anno di fondazione: "In una città invasa dalla grande distribuzione, fra cementificazione, consumo di suolo, spreco alimentare, siamo una delle poche esperienze di resistenza per un consumo sostenibile e consapevole – spiega il presidente Enrico De Sanso – Stadera ci dimostra che non siamo obbligati a subire passivamente le scelte di consumo dettate dai grandi gruppi, ma possiamo fare molto per privilegiare la qualità e la produzione locale, il biologico, il chilometro zero, l’acquisto dello sfuso, con enormi vantaggi per l’ambiente, l’etica e la salute".

Per associarsi alla cooperativa basta una quota minima una tantum di 25 euro. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.staderacoop.it