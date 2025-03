"Stadio da 9000 posti per gli eventi. È il nostro lascito per il futuro"

Cervia punta sulla cultura. Tanti gli eventi, nuovi e già noti, che arricchiranno il calendario nei prossimi mesi. Prime anticipazioni anche per i prossimi obiettivi dell’amministrazione comunale sul tema. Negli ultimi anni si è iniziato a parlare sempre di più della necessità di avere a disposizione spazi grandi per ospitare eventi (inclusi concerti e spettacoli) e appuntamenti importati che richiamino presenze. In questa direzione, dunque, pare andare l’amministrazione comunale: come ha spiegato il sindaco Mattia Missiroli parlando dell’ampliamento dello stadio dei Pini, "abbiamo degli obiettivi. Ci piace pensare che la nostra città possa avere uno stadio da oltre 9.000 posti per eventi e concerti. È il nostro lascito per il futuro. Tra le altre cose, stiamo lavorando per portare in città una manifestazione culturale di altissimo livello, grazie anche alla presenza di grandi nomi della cultura contemporanea italiana, che a luglio trasformerà Milano Marittima in un museo a cielo aperto". Altro progetto, il cui contenuto verrà anticipato tra qualche settimana, quando saranno concluse le trattative, riguarda il "lungomare di Milano Marittima, che diventerà un luogo che ospiterà cultura, così come era stato pensato" ha annunciato l’assessora alla cultura Federica Bosi.

Nel frattempo l’estate si avvicina ed è stato anticipato il primo calendario degli appuntamenti. Si parte con le Giornate di primavera del Fai questo weekend, il 22 e 23 marzo, durante le quali sarà possibile visitare l’impianto idrovoro della Madonna del Pino. Il festival internazionale dell’Aquilone tornerà dal 24 aprile al 4 maggio sulla spiaggia di Pinarella. A maggio sono in programma due grandi eventi: Cervia Città Giardino dal 23 al 28 maggio e lo Sposalizio del mare, dal 30 maggio al primo giugno. Nello stesso mese, il 10 e 11 maggio, confermato ’A Cervia, un festival per Grazia Deledda’ mentre, nel mese di giugno, dal 20 al 22 ci si divertirà con la Notte Rosa. Dal 14 giugno al 9 luglio torna nello stadio dell’Arena dei Pini il Ravenna Festival e si conferma anche la manifestazione Elementi il 29 giugno, il 13 e il 27 luglio. Il 12 luglio è in programma l’appuntamento cervese della Milanesiana e nello stesso giorno prenderà il via ’La spiaggia ama il libro’, che si concluderà il 15 agosto col tradizionale sbarco degli autori. Ritorna anche l’apprezzata ’Cinemasuono’, rassegna di cinema muto musicato dal vivo con 3 serate, 14, 21 e 28 luglio, e non mancherà una nuova edizione di ’Filosofia sotto le stelle’, dal 17 al 20 luglio. Nella seconda metà di luglio in piazza Garibaldi, per ’Cervia Festival’, sono in programma grandi spettacoli dedicati alla cultura e alla musica italiana: già annunciati i concerti di Antonello Venditti il 20 e di Umberto Tozzi il 23, lo spettacolo dello psichiatra e scrittore Paolo Crepet ’Il reato di pensare’ il 24, oltre ai concerti di Diodato il 25, di Cristiano De André il 27 e di Fiorella Mannoia il 28. Il calendario non è ancora definitivo e altri appuntamenti saranno annunciati nei prossimi giorni.

Ad agosto grande festa con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio sul mare il 10, a San Lorenzo, mentre Ferragosto si aprirà con il sempre tanto atteso concerto all’alba della Grande orchestra città di Cervia. Confermati per la stagione anche gli appuntamenti del Corpo bandistico Città di Cervia. Come da tradizione, dal 4 al 7 settembre, torna ’Sapore di sale’, per celebrare il più tipico prodotto cervese.

Ilaria Bedeschi