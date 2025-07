Stadio dei Pini, alloggio occupato. Da liberare per lavori nell’edificio

Nelle prossime ore, come comunicato dall’Amministrazione comunale, si procederà al "rilascio dell’immobile", allo stadio comunale dei Pini G. Todoli di Milano Marittima. Ovvero "il Comune di Cervia – si legge in una nota dell’ente – deve riprendere possesso dell’immobile posto all’interno dello stadio dei Pini. L’immobile era adibito ad alloggio del custode della società che precedentemente gestiva l’impianto sportivo ed è ancora occupato senza titolo. Dopo numerosi tentativi di soluzione bonaria, l’ente dovrà eseguire nei prossimi giorni l’ordine di rilascio, avendo comunque disposto e organizzato una soluzione alternativa migliorativa e in sicurezza per la persona che lo occupava. La nuova società che gestisce lo stadio dei Pini, infatti dovrà effettuare degli interventi sull’immobile, che deve tornare libero al più presto".

Il custode, Maurizio Balzani, 74 anni ora, racconta di non sapere dove andare. "Da febbraio 2019 sono il custode di notte dello stadio dei Pini di Milano Marittima. Dopo che sono stato preso come custode, ho ottenuto la regolare residenza dal Comune e nel 2021 mi era stato chiesto dalla vecchia gestione di lasciare l’appartamento. Mi sono però rifiutato, dato che non avevo un appoggio. Loro mi risposero che a loro non interessava. Siccome mi hanno minacciato di staccare luce e gas, sono andato a mettere le bollette a nome mio che, invece, facevano parte del rapporto di custodia notturna. Hanno continuato a chiedermi di lasciare l’appartamento, ma mi sono sempre rifiutato perché c’era un problema con il contratto. Dieci giorni fa è arrivato un ordine di sgombero dalla polizia municipale. Gli assistenti sociali mi hanno offerto un posto in affitto a 700 euro al mese, ma io ne prendo solo 600. Ho problemi al cuore e non ho quasi più la vista. E comunque ho tante patologie. Se mi mandano via dove vado? Cosa faccio? Il Comune perché non mi aiuta? Ho fatto di tutto, ma non troviamo una soluzione".

i.b.