Stadio dei Pini, partita della solidarietà

Giovedì 5 dicembre allo stadio dei Pini Todoli di Milano Marittima alle 20 avrà luogo la ’Partita della Solidarietà’ organizzata dal Cervia United in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cervia e di Cesena, a sostegno della raccolta fondi per l’Istituto Oncologico Romagnolo. A sfidarsi a scopo benefico saranno i dipendenti delle amministrazioni comunali di Cervia e Cesena, capitanati dal rispettivi sindaci Mattia Missiroli e Enzo Lattuca e i campioni del

mondo calcistico del Cesena di ieri e oggi, riuniti sotto il simbolo di Cesena FC Legends4Charity, sotto la guida del Mister Agatino Cuttone.

Si tratta del primo appuntamento sul campo del Cesena FC Legends4Charity, progetto fortemente voluto dal Cesena FC, per offrire un sostegno concreto allo sviluppo di progetti sociali e solidali, portati avanti da realtà ed associazioni del territorio.

Tra i giocatori dei Comuni di Cervia e Cesena, oltre ai due primi cittadini, figurano anche i vicesindaci Gianni Grandu e Christian Castorri.

La Cesena FC Legends4Charity schiererà tra gli altri Massimo Agostini, il celebre attaccante che, cresciuto calcisticamente in Romagna, ha giocato nella Roma, nel Milan con cui conquista la Coppa Intercontinentale e la Supercoppa Europea e nel Parma, esperienza coronata con la vittoria della Coppa Italia, il cervese Alessandro Bianchi, maturato calcisticamente nel Cesena per poi approdare all’Inter di Trapattoni ed esordire in Nazionale nel 1992 grazie alla fiducia dell’allora ct Arrigo Sacchi, il portiere cervese Alberto Fontana detto Jimmy e il difensore Luca Ceccarelli. L’intero ricavato dell’evento, per il quale è richiesta una donazione minima di 10 euro sarà devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo per sostenere la ricerca nella lotta contro il cancro. ti nella lotta contro i tumori. Saranno presenti medici e ricercatori dell’Irst.