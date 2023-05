Stadio, la gestione torna al Faenza Calcio

Una finestra temporale di otto anni. Tanto è durata la gestione dello stadio comunale Bruno Neri da parte dei rioni di Faenza. A dare ufficialità del passaggio di mano tra la Cooperativa dei Manfredi, soggetto appositamente costituito dai cinque rioni nel 2014 per gestire il Bruno Neri nonchè il Centro Civico Rioni, ed il Faenza Calcio è stata la stessa società sportiva che attraverso un comunicato stampa ha confermato di aver rilevato la convenzione per la gestione dello stadio comunale dai rioni dopo la formalizzazione del passaggio con atto notarile. "Il Faenza calcio esprime grande soddisfazione per l’operazione di notevole importanza per lo sviluppo e la continuità del movimento calcistico cittadino – si legge –. Si tratta di una sfida al tempo stesso gratificante e impegnativa che, grazie alla piena disponibilità dell’impianto, permetterà alla società di poter programmare al meglio le attività nel momento in cui il progetto sportivo di sinergia con la Virtus Faenza muove i primi passi concreti". Un ritorno alle origini visto che nei trent’anni antecedenti al 2015 lo stadio fu gestito dal Faenza 1912 Srl società calcistica di cui era presidente Gian Carlo Minardi. Quando fu affidata la gestione dello stadio ai Rioni si parlò di "svolta", di "progetti per valorizzare lo stadio" e di "ammodernamento della struttura" con tanto di ipotesi legate all’ampliamento delle tribune. La Cooperativa dei Manfredi approntò alcune opere tra le quali il ripristino del manto erboso avvalendosi di una ditta emiliana. A dicembre 2017 fu realizzata l’installazione del maxischermo pubblicitario orientato verso Piazza d’Armi. Nel 2021, dopo l’annuncio della costruzione di un nuovo punto di ristoro progettualizzato dal comune, tornò poi a disputarsi il Niballo, in forma ridotta alla fine di luglio, con conseguenti slittamenti per le attività del Faenza Calcio dovute al ripristino del terreno, e la nascita di frizioni che portarono all’annuncio della divisione delle strade ‘palio-calcio’ da parte del comune. Nel 2022 infine si parlò di ‘Paliodromo’ al Centro Civico, sul quale i rioni espressero diverse perplessità. Nel frattempo seguirono le dimissioni del consiglio direttivo del Circolo Tennis, con il nuovo consiglio che evidenziò la prosecuzione "delle interlocuzioni e gli approfondimenti necessari a valutare la fattibilità del progetto riguardante la gestione dello stadio". Quindi arrivarono le obiezioni del Faenza calcio. Nel frattempo la gara per l’affidamento dei lavori del nuovo bar dello stadio andò deserta, e a settembre scorso i vertici della Cooperativa dei Manfredi rassegnarono in blocco le dimissioni, sostituiti dai capi rione. Infine il passaggio della convenzione delle scorse ore che sancisce la fine della gestione dell’impianto da parte dei rioni in attesa del 31 dicembre 2024, quando la convenzione rilevata dal Faenza Calcio si concluderà naturalmente.

Damiano Ventura