Stadio, nuova gestione. La durata sarà di 5 anni

Lo stadio comunale dei pini ’G. Todoli’ sarà di nuovo affidato in gestione e in uso per altri cinque anni. Scade infatti il 30 giugno il termine degli attuali gestori - Asd Cervia 1920 – per la gestione dell’impianto e la giunta comunale ha quindi definito gli indirizzi per la nuova individuazione (la nuova ’era’ inizierà il 1° luglio). Tra gli impianti sportivi di proprietà comunale c’è proprio lo stadio di Milano Marittima, in viale Ravenna 61, composto da due campi da gioco, alcuni locali di servizio adibiti a varie funzioni accessorie, un fabbricato ad uso alloggio di servizio, porzioni di aree verdi circostanti. Data la volontà dell’amministrazione "di promuovere e valorizzare la pratica sportiva rivolta ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, in relazione ai quali l’aggregazione sportiva rappresenta, tra l’altro, un importante strumento di prevenzione primaria e che il sostegno e la promozione dello sport si realizzano attraverso alcune fondamentali linee di intervento, tra le quali in primo luogo la messa a disposizione di impianti sportivi attrezzati per la pratica delle diverse discipline il canone d’uso dell’impianto non è previsto".

Inoltre, l’amministrazione comunale erogherà all’affidatario un contributo economico annuo pari a 27mila euro a sostegno delle attività di promozione sportiva e comunque delle attività a valenza educativa, sociale, aggregativa, di comunità svolte presso l’impianto da evidenziare nell’ambito del progetto facente parte dell’offerta qualitativa.

Il sostegno e la promozione dello sport, dunque, si realizzano attraverso alcune fondamentali linee di intervento, "tra le quali in primo luogo la messa a disposizione di impianti sportivi attrezzati per la pratica delle diverse discipline". I cinque anni della durata della convezione, con possibilità di rinnovo per un anno, consentiranno ai gestori che saranno individuati una programmazione delle attività sportive e gestionali di medio periodo. L’affidamento avverrà con una procedura di affidamento ad evidenza pubblica in coerenza e a conferma della natura dell’impianto quale servizio privo di rilevanza economica mentre i soggetti ammessi alla procedura possono essere solo soggetti sportivi senza scopo di lucro, e nello specifico alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.