Stadio, trattative per la gestione Può tornare al Faenza calcio

I rioni si concentreranno sul centro civico, e così a distanza di nove anni lo stadio Bruno Neri dovrebbe tornare nuovamente ad essere gestito dal Faenza Calcio. L’ipotesi si sta via via facendo sempre più concreta e i dialoghi sono già stati avviati. Stando a quanto affermano le parti in causa vari incontri aventi ad oggetto la valutazione delle possibilità di un passaggio della convenzione dalla Cooperativa Dei Manfredi alla società calcistica si sono già tenuti nei giorni scorsi e il ‘closing’ potrebbe avvenire prossimamente. Nel 2015 fu la Cooperativa costituita dai cinque rioni a prendere in gestione l’impianto sportivo comunale, all’interno del quale per undici mesi all’anno, si svolgono le attività del Faenza Calcio. Come in quasi tutte le strutture sportive faentine, una serie di date ogni anno restano poi nella disponibilità del comune per l’organizzazione degli eventi pubblici rilevanti. Condizione che per quanto concerne lo stadio, comprende il mese di giugno, periodo in cui abitualmente si svolge il Palio del Niballo la cui organizzazione è interamente in capo agli uffici di Piazza Rampi. Per questo l’ultimo incontro tra cooperativa dei rioni, dirigenti della società sportiva e comune si è svolto mercoledì, ed è stata quella l’occasione per fare il...