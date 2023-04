Staffetta sui monti per la Liberazione

L’8 aprile 1984 nel 39° anniversario della liberazione dell’alta vallata del Sintria, di Casola e Riolo Terme, come di consueto si tenne la solenne cerimonia religiosa al cimitero di Zattaglia in cui sono seppelliti i militari del gruppo di combattimento Friuli, comandato dal generale Arturo Scattini, caduti nelle operazioni condotte assieme ai partigiani e alle formazioni alleate. Per l’occasione si svolse una staffetta con pattuglie di militari della moderna brigata Friuli che da Brisighella raggiunsero a passo di corsa Monte Mauro, dove fu effettuato l’alzabandiera, e poi Riolo Terme.

A cura di Carlo Raggi