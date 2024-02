Stage per figure specializzate

Il Sestante Romagna, in partenariato con Fondazione ITL, istituzioni scolastiche, Università e imprese, sta organizzando lo stage previsto all’interno del percorso formativo IFTS 2023-2024: ’Tecnico per la programmazione della produzione e della logistica sostenibile e digitale’. Il corso sta formando figure tecniche altamente specializzate, in grado di inserirsi in realtà della manifattura, in imprese specializzate in operazioni portuali, in servizi di movimentazione, trasporto e spedizione, per garantire controllo e avanzamento dei processi produttivi. Inoltre per programmare e coordinare gli aspetti strategici e operativi della catena logistica, secondo indicatori di sostenibilità e ottimizzando la gestione della fornitura e della distribuzione, in termini di tempi, costi, risorse. Lo stage di 320 ore, completamente gratuito per l’azienda ospitante, potrà essere realizzato tra il 6 maggio e il 5 luglio. Gli argomenti principali del corso sono: Logistica e Supply Chain Management, Pianificazione dei trasporti e intermodalità, Regolamentazione e documenti del trasporto, Gestione della produzione e Pianificazione di magazzino e reti distributive. Lo scopo dello stage è quello di far vivere in contesti reali quanto analizzato in classe, applicando a situazioni pratiche i ragionamenti e le nozioni apprese. Si chiede alle imprese interessate ad ospitare uno o più candidati, di segnalare il proprio interesse alla coordinatrice di progetto, specificando le mansioni e l’area di impiego ipotizzati ed eventuali caratteristiche specifiche che lo stagista dovrebbe possedere. Per segnalare il proprio interesse o per ottenere informazioni più dettagliate: Elena Strocchi, telefono 0544-210425, 333-792.40.05, email estrocchi@confindustriaromagna.it.