Stage per giovani, dove svolgerli Dalla salina alla biblioteca Goia

L’Informagiovani del Comune organizza occasioni di inserimento nel mondo del lavoro dedicate ai giovani. Gli stage di Altra Estate si svolgono nell’arco di due settimane per un totale di 40 ore, nel periodo fra luglio e agosto, presso alcuni centri estivi o altre realtà locali. Fra queste ci sono Mensa Amica, lo Spazio Culturale Scambiamenti, Casa delle Farfalle, il Parco Naturale, la Biblioteca Goia, il Canile, la Casa di Accoglienza Papa Giovanni Paolo II, la Salina Camillone. Il progetto prevede attività di volontariato per i ragazzi dai 15 ai 29 anni residenti a Cervia. Si tratta di un impegno civico attraverso il quale i ragazzi potranno fare un’esperienza a contatto con la realtà locale, il territorio e avranno modo di sperimentarsi in ambienti nuovi. Ci sono esperienze come Scambiamenti, dove i ragazzi parteciperanno alla manifestazione ’Cinema Suono’ e la Salina Camillone, dove avranno l’occasione di fare una full immersion nelle tradizioni secolari dei salinari e del nostro territorio. Per partecipare è necessario contattare il Centro Informagiovani il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 chiamando il numero 0544979265.

i.b.