Stagionali della pm, c’è il bando

L’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’assunzione di Istruttori di polizia locale – a tempo determinato – per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali da assegnare al settore polizia locale e protezione civile.

Il vicesindaco con delega alla sicurezza Gianni Grandu ha spiegato: "Continuiamo a mantenere gli impegni per la sicurezza e la legalità. L’assunzione di agenti stagionali potenzierà il nostro organico, così come concordato anche nel Tavolo della sicurezza di Cervia. La concertazione con le realtà locali presenti al tavolo sta procedendo con impegno. Queste risorse porteranno a ulteriori controlli sul territorio, in particolare nelle zone di maggiore criticità. La nostra Polizia locale lavorerà in sinergia con le altre Forze dell’ordine, sulla base anche delle indicazioni del Tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". Il personale assunto dalla graduatoria sarà assegnato alle attività e ai compiti di polizia amministrativa e locale, polizia giudiziaria, polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Le zone che richiederanno molto probabilmente i maggiori incrementi in termini di presìdi sono soprattutto due: la parte più centrale di Milano Marittima, protagonista di ben noti fatti di cronaca negli ultimi mesi, e la stazione ferroviaria. Qui è stato lo stesso sindaco Missiroli, nel corso di un incontro con i residenti, a proporre ulteriori controlli, in particolare a seguito dei disagi causati dall’abuso di alcol fra i giovanissimi.

Per l’ammissione alla selezione sono previsti dei requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), patente di guida di categoria B o superiore, disponibilità a condurre qualsiasi veicolo in dotazione al Corpo di Polizia Locale che richieda la patente di categoria B e requisiti psico-attitudinali con una buona capacità relazionale e di socializzazione.

Le domande devono essere presentate entro venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 12, mentre l’unica modalità di presentazione della domanda è tramite l’iscrizione online sul portale Inpa. Il bando prevede una prova selettiva d’esame consistente in un colloquio di tipo misto, suddiviso in una valutazione tecnica e una psico-attitudinale. La graduatoria, valida per due anni dalla pubblicazione, sarà utilizzata per assunzioni a tempo determinato, in base alle necessità annuali dell’Ente. Si iniziano dunque a muovere i primi passi in vista della nuova stagione turistica, in preparazione dell’aumento di persone a Cervia e Milano Marittima che, come ogni anno, richiederà maggiore presenza sul territorio, più controlli e un più attento monitoraggio per offrire un luogo sicuro e tranquillo. I prossimi passi saranno le ordinanze inerenti ordine pubblico, sicurezza e decoro, e la conferma della riapertura del presidio estivo di Polizia di Pinarella.

Ilaria Bedeschi