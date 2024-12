Stagione turistica e direttiva Bolkestein: strategie per il rilancio a Cervia

Non è troppo presto per pensare alla prossima stagione turistica. Quella appena trascorsa pare non sarà ricordata come una delle più brillanti degli ultimi anni e, in più, la scure della direttiva Bolkestein continua a pesare sulla categoria dei bagnini. Claudio Fantini, patron del Fantini Club, scatta una fotografia della situazione attuale. Stagione finita, ormai si pensa alla prossima. Come vi state preparando considerando la scure della Bolkestein?

"È stata una stagione importante per noi. La nostra idea di vacanza legata allo sport e al benessere, ci ha permesso di raggiungere buoni risultati. La Bolkestein? Purtroppo è stata messa un’ulteriore toppa alla questione senza darci la risposta definitiva che attendiamo da oltre quindici anni. Avremmo preferito una risposta che potesse darci un periodo di tranquillità più lungo una volta aggiudicate le aste, in modo che i gestori potessero pianificare investimenti per migliorare le proprie strutture".

Tre cose per rilanciare il turismo?

Anzitutto avere una visione a medio-lungo termine, quindi pianificare un piano di sviluppo del turismo di almeno 5 anni.

Le località turistiche si devono identificare in una meta precisa. Oggi sempre di più le persone in vacanza cercano di soddisfare le proprie passioni o comunque vivere delle esperienze, quindi occorre avere ben chiaro quali sono i clienti da attrarre nella località in base ai servizi che possiamo offrire.

Infine, noi crediamo sempre di più che lo sport, il benessere e gli stili di vita sani siano uno dei pilastri che possono aiutare la nostra località ad allungare il periodo di lavoro per gli operatori da marzo a ottobre, quindi è importante migliorare sempre di più i servizi e gli impianti sportivi per lavorare in questa direzione. Questo sarebbe tra l’altro un grande valore anche per i cittadini, oltre a rilanciare il turismo.

Quali sono le nuove tendenze per l’offerta balneare?

"Credo che la vita sulla spiaggia sia cambiata notevolmente rispetto al passato. Le persone non si accontentano più di lettino e ombrellone, ma hanno bisogno di servizi mirati per una vacanza sempre più attiva".

La salute si conferma come una delle priorità nella scelta della propria vacanza?

"Sì, le persone sono sempre più attente alla salute anche in vacanza. Noi già da diversi anni lavoriamo con grande attenzione agli stili di vita sani".

Come potrebbe, Cervia, aumentare le presenze?

"Credo si debba puntare sempre più a portare eventi internazionali. Ironman è testimonianza di quanto i grandi eventi possano portare indotto nel territorio. Perciò credo che tutti gli attori in campo dovrebbero lavorare per cercare di portare eventi soprattutto nei mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre".