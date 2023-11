Stalker sorvegliato speciale

Non rassegnandosi alla fine della relazione, ha iniziato a tormentare l’ex compagna nonostante fosse già stato ammonito dal questore a seguito della richiesta della vittima. Per questo, un 48enne residente a Ravenna e - secondo quanto riferito dalla questura - noto alle forze dell’ordine perché pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, dopo le verifiche della divisione polizia anticrimine, è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza in quanto responsabile di condotte definite gravi.

La misura di prevenzione personale, è stata proposta dal questore Lucio Pennella e poi emessa dal tribunale di Bologna (sezione misure di prevenzione): rappresenta la più afflittiva misura prevista dalla normativa di riferimento poiché prevede limitazioni alla libertà e un controllo stringente. Il 48enne, che già in passato era stato denunciato per comportamenti simili da una precedente fidanzata, ha continuato a perseguitare pure la nuova compagna sia appostandosi sotto la sua abitazione che nei pressi del posto di lavoro: tanto che la scorsa estate, era stato arrestato dalla polizia perché colto nella flagranza della violazione dell’ammonimento e successivamente denunciato di nuovo dalla vittima per le reiterate molestie attuate tramite pedinamenti, telefonate e invio di regali. Da qui, la contestata pericolosità sociale. Per tutto il prossimo anno il 48enne non potrà allontanarsi dal territorio senza avvisare, non potrà andare nei locali pubblici né uscire di casa tra le 20 e le 7. Ma soprattutto non potrà avvicinarsi all’ex o ai luoghi normalmente da lei frequentati.