Accusato di stalking a 75 anni: lettere anonime e volantini hard per vendicarsi della ex

Ravenna, 28 settembvre 2023 – Lo stalking non conosce limiti di età. La riprova arriva da Lido Adriano dove un 75enne, ieri mattina, è stato rinviato a giudizio dal Gup Andrea Galanti per avere perseguitato la sua ex, di una dozzina d’anni più giovane.

Fra le accuse, oltre a pedinamenti, telefonate e lettere spedite in modo compulsivo, quello di avere affisso sui muri della località bigliettini che riportavano il numero di cellulare della donna e l’invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali. Una sorta di vendetta che l’imputato, difeso dall’avvocato Giorgio Vantaggiato, disconoscerà al processo che partirà a febbraio davanti al tribunale monocratico. La vittima è invece parte civile con la tutela dell’avvocato Valentina Bartolini, e chiede i danni per quei fatti collocati nel 2021.

A gennaio si era infatti interrotta la relazione, durata una decina d’anni. A giugno la donna si era recata in questura, chiedendo e ottenendo l’ammonimento dell’ex convivente in ragione delle condotte persecutorie che aveva posto in essere nei suoi riguardi, come recarsi assiduamente presso la sua abitazione, 47 telefonate consecutive alle quali non aveva mai dato risposta, suonare al citofono, attenderla in strada mentre portava a passeggio il cane o al ritorno dal lavoro a Ravenna, sempre con la pretesa di parlare e chiarire.

In certi casi l’uomo l’avrebbe anche minacciata con frasi del tipo "se ti vedo in giro con qualcuno finisce male per te e per lui", e ancora "chi si mette con me fa in tempo a morire prima che io la lasci". Quella sorta di cartellino giallo dello Stato, tuttavia, non avrebbe sortito l’effetto desiderato. Al contrario, da quel momento la signora ha iniziato a ricevere una serie di lettere anonime dal contenuto offensivo e a sfondo sessuale. A fare salire l’asticella della soglia di allarme è stata la telefonata ricevuta il 2 ottobre di quell’anno nella quale uno sconosciuto le chiedeva prestazioni sessuali. A quel punto la donna ha ricordato che una delle lettere anonime conteneva la minaccia di diffondere volantini col suo numero di telefono e l’offerta di prestazioni hard. Così, aiutata nelle ricerche e supportata da alcuni familiari, ha ricontattato il numero di quello sconosciuto il quale, messo alle strette, ha confessato che a passargli quel volantino era stato un amico, vale a dire proprio l’ex compagno della donna. La foto dell’annuncio incriminato è così finita nella denuncia e da qui nel fascicolo aperto in Procura.

A seguito di quanto accaduto, la 63enne si era vista costretta a cambiare abitudini e tragitti, oltre ad avere derivato da ciò uno stato d’ansia per il timore di ricevere ulteriori telefonate di quel tenore. La stessa ha inoltre lamentato danni all’automobile – l’asportazione della targa – pur ammettendo di non avere prove a carico dell’ex compagno.