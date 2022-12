Stalking condominiale a Cervia: "Mi davano del pedofilo, ma io filmavo solo i cani"

Cervia (Ravenna), 28 dicembre 2022 – «Io non odio i cani, sul mio conto hanno detto falsità. Amo la natura e gli animali. Ma in questo caso vengono utilizzati in modo da arrecare disturbo: defecano nel parco, che era diventato una latrina a cielo aperto e impraticabile per chi come me fa jogging, e vengono lasciati senza guinzaglio. È una questione di civiltà". Respinge le accuse il 62enne piemontese portato a processo dai vicini per stalking condominiale.

L’uomo, tutelato dagli avvocati Guido Pirazzoli e Alberto Padovani, nei giorni scorsi ha offerto la sua versione dei fatti davanti al giudice Federica Lipovscek, dopo che alla precedente udienza gli altri condomini – parti civili con l’avvocato Massimiliano Nicolai –, lo avevano messo in croce per la sua abitudine di filmare tutto, bambini compresi, e di minacciare i passanti con l’uso di uno spray urticante.

«Mi ero trasferito a Cervia nel 2018 per lavorare al mare, potendolo fare in casa da remoto. Già in fase di trasloco dissi a uno dei proprietari di tenere lontano da me il suo cane che latrava. In un caso uno di questi si infilò dentro casa mia. Ho effettuato delle videoriprese solo per documentare quel malcostume. Mi hanno persino dato del pedofilo perché nei video si vedevano anche dei bambini: ma il mio intento era solo quello di filmare i loro cani, i proprietari e i loro figli nelle riprese sono finiti solo incidentalmente, perché erano vicini". L’uomo, che da tempo ha lasciato quel complesso di via Tito Livio, ha spiegato di aver parlato del problema con l’amministratore di condominio e che il tema fu affrontato nelle assemblee.

Oltre a ciò, chiese l’intervento della Polizia municipale di Cervia: "Un giorno fermai una pattuglia in transito, spiegai agli agenti il problema di quei cani lasciati liberi in area condominiale e nel parco attiguo, mi fu suggerito di filmare tutto. Lo feci, ma quando consegnai loro quelle riprese, mi fu detto che in assenza di flagranza non potevano fare nulla ai proprietari". Riguardo allo spray al peperoncino, l’imputato dice di non averlo mai puntato, né utilizzato contro alcuno, mentre i condomini avevano offerto una versione opposta. Logorato da quella situazione, l’uomo si era visto costretto a risolvere in anticipo il contratto d’affitto. Non prima di aver contro denunciato i suoi accusatori, per una serie di angherie come escrementi lasciati davanti al suo Van. A maggio, forse, la sentenza.