Stalking condominiale Il giudice lo caccia di casa

Minacce, dispetti, insulti e sputi. Un atteggiamento che per la procura ha un nome preciso: stalking condominiale. Ed è la ragione per la quale il gip Andrea Galanti (nella foto) ha letteralmente cacciato di casa un 46enne albanese accusato di avere tormentato per anni la famiglia di anziani coniugi che abita nel suo stesso stabile di Faenza. All’uomo è stato intimato di lasciare immediatamente l’abitazione. Il pm Daniele Barberini aveva chiesto gli arresti domiciliari; ma il giudice da un lato ha rilevato come la misura non fosse del tutto adeguata a impedire al 46enne di continuare da dentro casa nelle sue vessazioni condominiali. E dall’altro come una prima misura restrittiva, anche più blanda ma fuori casa, potesse magari indurre l’indagato a cambiare rotta. E’ lunga la lista di vessazioni elencate dal gip. Tre anni senza soluzione di continuità: da quando peraltro il precedente inquilino – anche lui preso di mira secondo le verifiche del locale Commissariato di polizia – aveva lasciato l’appartamento. Si parte da gesti di spregio come grugniti, boccacce, la mano sui genitali e sputi in faccia persino durante la pandemia da covid-19. E poi ci sono gli insulti rivolti a entrambi i coniugi ottantenni: “Ti butto la...