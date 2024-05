Stalking condominiale partito dal taglio di rami di rosmarino

Questa non è una storia di alluvione. Ma la tempesta che nel maggio dell’anno scorso aveva flagellato la Romagna, ha in fondo avuto la sua parte pure qui. Vuoi perché la palazzina Acer che ha offerto il contesto alla vicenda, era stata interessata dagli eventi. Vuoi perché la pianta di rosmarino che aveva forse fatto deflagrare rapporti già tesi, era cresciuta in abbondanza proprio grazie alla copiose piogge. Introduzione a un contestato stalking condominiale (con lesioni aggravate) che ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti è costato il rinviato a giudizio per un 74enne di Solarolo difeso dall’avvocato Elisa Pelaccia (ieri sostituita dalla collega Paola Bravi).

Il 59enne vicino di casa a suo dire più volte preso di mira fino all’aggressione fisica, si è costituito parte civile con l’avvocato Gian Luigi Manaresi. Se ne riparlerà a metà giugno. Ironia della sorte: esattamente lo stesso a parti invertite i due si troveranno faccia a faccia in un altro tribunale: giudice di Pace di Faenza per le tentate lesioni personali lamentate dal 74enne a suo dire scampato all’ultimo il 21 agosto 2021 da un investimento in auto.

In definitiva non esattamente rapporti di buon vicinato. Tutta colpa del fatto - a sentire le ragioni del 59enne - che il 74enne, approfittando della sua anzianità di residenza nello stabile, "si è sempre comportato come se le regole condominiali non esistessero - si legge nelle querela suo tempo transitata sui tavoli dell’Arma -. Io non ho più voluto tollerare tutto ciò e da allora sono oggetto delle azioni" del vicino.

Quali? Secondo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Raffaele Belvederi, a ogni incontro il 74enne lo insultava, giungendo ad aggredirlo fisicamente e inducendolo con tutto ciò a mutare le sue abitudini di vita. In particolare il 59enne si sentiva ormai obbligato a rincasare in orari nei quali non vi era possibilità di incontrare l’altro. Ed eccoci arrivati al rosmarino: "Nel nostro stabile abbiamo subìto le conseguenze dell’alluvione", si legge sempre nella querela - . Nella nostra corte vi erano auto alluvionate ferme e una massa di fango che non permetteva il transito agevole". E così i condomini avevano creato una stradina per riuscire a passare con le vetture. Ma quella pianta di rosmarino, di proprietà di un parente dell’imputato, sarebbe diventata d’intralcio: dunque il 59enne si era messo a tagliare i rami giunti sul suo cortile.

Una mossa che non era piaciuta: tanto che erano stati chiamati i carabinieri. I quali però - prosegue l’accusa - una volta constatato che il taglio dei rami stava avvenendo in un cortile privato, se n’erano andati via subito. Ma poco dopo, di fronte al garage del 74enne, ecco la lamentata aggressione con un oggetto di metallo, forse una chiave inglese: uguale a trauma dell’emicostato sinistro e abrasioni sulle braccia per una prognosi iniziale di otto giorni.

a.col.