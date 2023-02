Stalking condominiale sui vicini Ora il 46enne tornerà a casa

È accusato si stalking condominiale per avere tormentato per anni una famiglia di anziani coniugi. Per oltre una settimana ha dovuto lasciare l’abitazione, messo alla porta dal giudice che, oltre al divieto di avvicinare nuovamente le sue vittime, aveva disposto per lui il divieto di dimora in quell’edificio. Per questo un 46enne cittadino albanese, residente a Faenza, per alcuni giorni ha dovuto chiedere ospitalità a un parente. Ieri è tornato a casa: il giudice Andrea Galanti ha infatti accolto la richiesta del difensore, avvocato Nicola Laghi, di alleggerire una delle due misure, revocando così il divieto di dimora e mantenendo quello di non avvicinare i vicini. Una settimana fuori casa, insomma, potrebbe essere stata sufficiente a suggerirgli di cambiare rotta. L’edificio in cui vive ha due ingressi, uno comune e uno privato, e potrà privilegiare quest’ultimo per entrare e uscire di casa e non rischiare così di incrociare i due coniugi.

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia l’uomo aveva ricondotto i sui comportamenti a banali liti di condominio, legati all’utilizzo del garage, o al fatto che i vicini non volessero fare lavori per lui ritenuti importanti. Questo, secondo l’accusa, l’avrebbe fatto anche attraverso minacce, dispetti, insulti e sputi.

L’indagato ha ammesso di avere esagerato in alcune circostanze, precisando al tempo stesso che anche i suoi rivali talvolta non sarebbero stati da meno. Un atteggiamento, comunque, che per la procura ha un nome preciso: stalking condominiale. E’ lunga la lista di vessazioni elencate dal gip, andate avanti da almeno tre anni, da quando anche il precedente inquilino aveva lasciato quell’abitazione per le medesime ragioni.