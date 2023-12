Stalking, divieto di avvicinamento al medico

Era finito ai domiciliari con l’accusa di avere perseguitato la ex dopo la fine della loro relazione arrivando pure a romperle il naso con un colpo assestato con una sporta piena di libri. Ora l’uomo - un medico faentino di 56 anni difeso dagli avvocati Claudio Regoli e Nicola Laghi - ha ottenuto dal gip Corrado Schiaretti la sostituzione della misura con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei solitamente frequentati.

Potrà comunicare con la donna solo via mail e solo per la gestione dei figli. Così come potrà avvicinarsi all’abitazione di lei, pur restandone sempre fuori, solo per prelevare o portare i figli. La decisione, secondo quanto riportato sulla nuova ordinanza, è maturata al netto dell’interrogatorio di garanzia del 15 dicembre scorso davanti al medesimo gip e in ragione del quale il giudice ha ritenuto che "le esigenze cautelari debbano essere rivalutate" e debba "ritenersi adeguata la misura del divieto di avvicinamento". Il fascicolo era stato aperto dal pm Marilù Gattelli quando la donna il 28 novembre scorso si era presentata agli uffici della questura ravennate per raccontare davanti alla squadra Mobile cosa a suo avviso stesse accadendo con l’ex.

Dichiarazioni le sue rafforzate dalla certificazione del pronto soccorso manfredo del 20, 21 e 23 e novembre. I due avevano avuto una relazione andata avanti per cinque anni circa. E, alla rottura, si erano manifestati alcuni problemi anche nella gestione dei figli.

È in quel contesto - prosegue l’accusa - che si era verificata l’aggressione per una prognosi di una ventina di giorni. Era il 20 novembre scorso: lei si trovava in auto quando l’uomo aveva afferrato una borsa piena di libri e, a due mani, gliela aveva scaraventata in faccia: "Con tanta forza, io ero pietrificata", avrebbe poi spiegato a verbale la donna. Lì per lì non aveva capito bene limitandosi a pronunciare un generico "cosa stai facendo?". Poi aveva ingranato la retromarcia ed era scappata via. Più tardi era andata in ospedale dove, grazie a una lastra, le avevano diagnosticato una frattura composta del setto nasale.

Secondo la denuncia di lei, "lui purtroppo è ossessionato da me, dal sapere con chi sto, con chi sono, chi sono i miei compagni, cosa fanno, cosa faccio io". Al gip l’indagato ha riferito in sintesi di non avere mai aggredito la ex ammettendo solo di averle sbattuto la busta con i libri sulle gambe perché era nervoso: a suo dire nel frangente, poteva essere accaduto che inavvertitamente la busta avesse raggiunto pure il naso di lei. Dalla lettura del certificato, da medico ha pure rilevato strano che la frattura non presentasse ecchimosi: aprendo cioè implicitamente a una possibile lesione pregressa. Comunque sia, sul resto delle contestazioni ha negato tutto: sia gli insulti che le aggressioni riducendo la vicenda a meri litigi. Del resto, ha assicurato, con la ex da tempo lui non aveva nessun rapporto a parte per la gestione dei figli.