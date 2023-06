Stalking e minacce alla ex Condannato ma già estradato

Denunciato dalla moglie,

e colpito dal decreto di avvicinarla emesso dal giudice, aveva trovato ospitalità presso un’altra donna. E quando anche quest’ultima, capendo con chi aveva a che fare – un uomo violento e dedito all’alcol – dopo pochi mesi lo aveva messo alla porta, si è ritrovata a sua volta vittima di stalking e molestie. Ieri l’uomo, un 38 rumeno, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, ha subito una seconda condanna per le sue violenze di genere. Il gup Corrado Schiaretti, in abbreviato, ha optato per una pena a 2 anni e 8 mesi, la Procura chiedeva 4 anni. Alla vittima, parte civile con la tutela dell’avvocato Cristina Magnani, è stata riconosciuta una provvisionale di 3 mila euro, che difficilmente riceverà: la corte d’appello di Bologna ha infatti accolto recentemente la richiesta estradizione ed è tornato in patria per espiare una pena per furto. Gli ultimi fatti gli venivano contestati a Ravenna ed erano collocati nel 2022. Il primo gennaio, per gelosia, aveva sbattuto la donna contro il muro, il 20 giugno l’aveva stordita con uno schiaffo. Una volta lasciato, ha cominciato a perseguitarla, citofonandole a casa quando lei lo bloccava sui social, minacciando lei e quanti erano in sua compagnia con bottiglie rotte e con un coltello.