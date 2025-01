Stalking e roghi. A processo 30enne

La ragazza era arrivata a dormire di notte con il divano contro il portone d’ingresso perché l’ex compagno - un 30enne nato a Bologna e di origine rom - secondo la procura non s’era fatto mancare nulla per metterle ansia e paura. Una storia interamente maturata a Faenza tra dicembre 2023 e febbraio 2024 e, per l’accusa, segnata da più di mille telefonate in poche settimane, da dirette su TikTok con minacce di morte e da ben quattro veicoli a fuoco, tutti appartenenti a familiari della donna. Per chiudersi con una tentata estorsione: 80 mila euro (poi diventati 60 mila) a ristoro della separazione, come secondo lui avrebbe imposto la legge rom, altrimenti non le avrebbe dato tregua. Una vicenda davvero particolare, giunta ieri mattina a processo davanti al giudice Piervittorio Farinella e al pm Lucrezia Ciriello.

Le indagini del locale Commissariato di polizia e della squadra Mobile di Ravenna, a fine marzo avevano portato all’arresto del giovane, rintracciato nel Bolognese, in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Corrado Schiaretti per una sfilza di contestazioni (9) riassumibili in due ipotesi di reato: stalking (in concorso con persone ancora da identificare), estorsione (per indurre la ex a ritirare la prima querela per lesioni aggravate presentata il 16 dicembre in Commissariato) e tentata estorsione (per il naufragio del rapporto sentimentale).

Nelle carte aveva trovato spazio anche la storia di quattro veicoli incendiati, tutti di proprietà di familiari della ex: roghi per i quali, almeno secondo il gip, il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, convergeva sul 30enne quale responsabile diretto o comunque mandante.

Ovvero 24 gennaio a fuoco un veicolo del fratello della donna; e poi 13 febbraio addirittura due veicoli del cugino e 14 febbraio il camper del padre sempre di lei. Anche il portone della donna era andato a fuoco: era accaduto la sera del 3 febbraio, cioè poche ore dopo una diretta TikTok nella quale l’imputato aveva promesso che da Bologna sarebbe andato a Faenza: e lì sarebbe rimasto fino a quando non avesse mandato la ex in coma o sottoterra.

Il primo intervento della polizia manfreda alla casa dei due in quel momento ancora conviventi, era stato fatto il 15 dicembre 2023. Quel giorno lei, presa a pugni, era pure finita in pronto soccorso per una frattura delle costole: prognosi di 25 giorni. E la donna a quel punto si era decisa a denunciare: subito il pm aveva ottenuto l’allontanamento del 30enne da casa. Lui però - prosegue l’accusa - era tornato suonando il campanello e danneggiandole il portone: e allora era stata chiesta l’applicazione del braccialetto elettronico. La donna però aveva ritirato la querela per paura delle minacce di morte dell’ex. Salvo poi tornare il 26 gennaio davanti alla polizia e raccontare tutto.

Intanto i veicoli dei suoi cari andavano a fuoco uno dietro l’altro. E allora il 23 febbraio ecco la querela per stalking in quello che il gip aveva definito "quadro sconfortante" di molestie e intimidazioni anche verso quei parenti che lui riteneva responsabili della fine del rapporto. Otto le richieste di intervento al Commissariato in tre settimane tra gennaio e febbraio. E ben 1.047 chiamate all’utenza di lei tra il primo gennaio e il 14 febbraio. Altrettanto vasto è il capitolo TikTok: nei video non solo si rivolgeva alla donna: ma aveva pure minacciato di morte un familiare di lei spingendosi a chiedere l’amicizia al figlio minorenne per postare una foto del garage della loro famiglia accompagnata da scritte del tipo ’Rip’ o ancora ’Mortah’. Prossima udienza a marzo.

