Stalking in carrozzina: va ai domiciliari

Messaggi, telefonate, appostamenti e pedinamenti: tanti pedinamenti. Con una particolarità: l’uomo li ha realizzati sulla ex compagna, di qualche anno più giovane di lui, usando la carrozzina sulla quale è costretto da quasi 40 anni a causa di un grave incidente stradale. Una carrozzina a motore che come tale - secondo l’accusa - non gli ha impedito di portare avanti gli atti persecutori sulla ex. Il gip Andrea Galanti ha convalidato l’arresto per stalking eseguito venerdì sera a Faenza in flagranza di reato dalla polizia del locale Commissariato su un 64enne manfredo. Come disposto dal giudice, l’uomo si trova ora ai domiciliari (la procura aveva chiesto per lui la custodia cautelare in carcere). Davanti al gip ieri per l’udienza di convalida, il 64enne - difeso dall’avvocato Enrico Ferri e molto noto a Faenza (e non solo) per via della sua attività passata - ha scelto di parlare pur senza sconfessare le verifiche finora coordinate dal pm Angela Scorza. Ha ammesso di essere stato particolarmente insistente, di avere forse talvolta esagerato: il suo intento - ha spiegato - era quello di recuperare il rapporto con la ex, con la quale era stato per diverso tempo. Si è perfino detto rammaricato per quanto accaduto. I suoi atteggiamenti hanno probabilmente indotto uno stato di ansia e inquietudine nella donna la quale, ormai esausta, aveva così deciso di denunciarlo: e quando lui si è ripresentato, l’arresto è stato dal punto di vista formale l’unico sentiero percorribile dagli inquirenti.

Non è la prima denuncia per stalking nei confronti del 64enne: su di lui pende un altro fascicolo per il medesimo reato e nell’ambito del quale la questura in passato lo aveva ammonito. Parte offesa, sempre una donna faentina che a luglio lo aveva denunciato. La donna ha descritto una situazione caratterizzata dalla presenza costante di lui sotto casa, davanti al luogo di lavoro, fuori dalla piscina che lei era solita frequentare. E poi inseguimenti, urla per strada, insulti, chiamate a tutte le ore. Inevitabile che nel corso dei mesi le crescesse dentro la paura a uscire da sola. Una paura fitta trasformatasi in attacchi di panico e nel cambiamento repentino delle abitudini. Secondo quanto riferito dalla donna, il 64enne avrebbe già tenuto condotte simili con almeno altre due donne le quali tuttavia non lo avrebbero denunciato. Lei e il 64enne si erano conosciuti grazi a una richiesta d’amicizia su Facebook: l’uomo le avrebbe proposto progetti di collaborazione. Ma le era bastato poco - un paio di mesi al massimo - per inquadrare la situazione: come dire che l’interesse di lui non era lavorativo.

Lei aveva cercato con garbo di sottrarsi alle avance di lui: nulla da fare. La donna ha riferito di numerose chiamate anche di notte e di appostamenti sotto al suo ufficio con regali che lei non aveva chiesto, né accettato. Piano piano il 64enne aveva preso a farsi vedere in tutti i luoghi che lei frequentava: la inseguiva in carrozzina elettrica. E così lei aveva preso a uscire solo accompagnata da altre persone e a usare l’auto anche per poche centinaia di metri. A volte lui le avrebbe perfino impedito di scendere dall’abitacolo parandosi davanti allo sportello. Una situazione nel contesto della quale nell’aprile dell’anno scorso per il 64enne era arrivato l’ammonimento del questore. Ma nemmeno così l’uomo aveva mollato la presa. Anzi, lei aveva accumulato diversi video che testimonierebbero l’azione insistente e invasiva di lui. L’ultimo episodio mercoledì scorso, due giorni prima dell’arresto.