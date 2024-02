Stalking per gelosia sulla ex, le sfonda la vetrina dell’ufficio: 10 mesi e lascia il carcere

Spesso alterato da alcol ma anche stupefacenti, incendiato dalla gelosia ossessiva, aveva reso un incubo la vita della ex fidanzata, pedinandola e aggredendola persino all’interno dell’ufficio, nel centro di Ravenna, di cui è titolare. Episodi cominciati nel giugno 2023 per i quali ieri un 35enne – difeso dall’avvocato Filippo Bianchini – ha patteggiato davanti al Gup Janos Barlotti una pena tutto sommato mite: dieci mesi. Aveva anche risarcito con 500 euro la donna, che aveva riferito i fatti ma non aveva sporto querela. L’imputato, colpito da misura cautelare per questi episodi, è uscito ieri dal carcere di Forlì, con divieto di dimora a Ravenna. Era stato arrestato al confine, quando era in procinto di trasferirsi in Germania da una parente. Lo stesso imputato, in precedenza, aveva trascorso 7 anni di carcere per reati vari, furti e droga soprattutto.

Secondo l’accusa, gli atteggiamenti dell’uomo avevano ingenerato nella ex un forte stato d’ansia e di paura. Sono diversi gli episodi contestati. Spesso l’assillava con telefonate, videochiamate e chat, con la pretesa di riferirgli sempre dove si trovasse. Lo scorso 18 luglio aveva buttato giù a calci la porta a vetri dell’ufficio della donna, mentre contemporaneamente la chiamava al telefono per ingiuriarla: da qui l’accusa di danneggiamento aggravato che ha consentito l’arresto anche in assenza di denuncia.

Ancora, ad agosto aveva continuato a molestarla, con telefonate e videochiamate, per poi raggiungerla a casa e sfondarle a calci la porta d’ingresso, danneggiando anche un cancello e la porta a vetri della cucina. Ulteriori aggressioni si erano poi verificate in strada, nella centralissima via Mazzini, con strattonamenti e tirate di capelli.

l. p.